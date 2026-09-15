Bislang bedeutendstes Intervall beim Lawson-Projekt entdeckt. Bohrungen erstrecken sich über 30 Kilometer

Die dritte Bohrung im Rahmen des kommerziellen Validierungsbohrprogramms von MAX Power wurde abgeschlossen. Dabei wurden bei Lawson die bislang höchsten Messwerte für natürlichen Wasserstoff verzeichnet, während die Tiefenausdehnung eines wichtigen Kanals für eine potenzielle Gasmigration noch nicht bestimmt wurde.

Angesichts der Entwicklungen bei Lawson 4 und der Tatsache, dass MAX Power nun 30 km weiter ausholt, um Lawson 5 zu bohren, wird das kommerzielle Validierungsprogramm ausgeweitet und beschleunigt, um in naher Zukunft umfassende Fertigstellungstests durchzuführen, mit denen die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung einer neuen Primärenergiequelle bestätigt werden soll.

Video: The Time is Now

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Regina, SK – 15. September 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich, folgende aktuelle Informationen zu den Explorations- und Betriebsaktivitäten im Zusammenhang mit seiner Lawson-Naturwasserstoff-Entdeckung im südlichen Zentral-Saskatchewan zu veröffentlichen, wo das Unternehmen Kanadas erstes unterirdisches Naturwasserstoffsystem abgegrenzt hat.

Highlights

Vielversprechende Zone: Ein 20,5 Meter langer Abschnitt mit Anzeichen für hohe Permeabilität und Porosität wurde zwischen 2.290 Metern und 2.310,5 Metern (gemessene Tiefe) in der unteren kambrischen Sandsteineinheit durchteuft, unmittelbar über dem präkambrischen Grundgebirgskomplex und einer tiefen Krustenverwerfung (Leitweg), deren Ausrichtung vermutlich subvertikal ist.

Bislang beste Messwerte: Der oben genannte 20,5-m-Abschnitt wurde beprobt (96,6 % Ausbeute) und wies zunehmend höhere Messwerte für natürlichen Wasserstoff auf, darunter den bislang höchsten in Lawson gemessenen Wert, basierend auf den Gasdetektionsgeräten der Bohranlage.

Exotische Terran-Muttergesteine setzen sich fort: Die folgenden 30,9 Meter (2.310,5 m bis 2.341,4 m) wurden ebenfalls mit Kernbohrungen beprobt, was ein Gesamtkernintervall von 51,4 Metern (98 % Ausbeute) ergab, und wiesen sehr hohe natürliche Wasserstoffwerte sowie äußerst vielversprechende mafisch-ultramafische Muttergesteine auf.

Schlüsselstruktur: Die Neigung, Streichrichtung und Ausdehnung der bei 2.310,5 Metern beginnenden krustalen Verwerfung (Leitweg) sind weiterhin unbekannt – die bevorstehende Kernanalyse wird wesentlich zur Bewertung dieser wichtigen Struktur beitragen, während GLJ zudem die geophysikalischen Daten auswertet.

Wertvolle neue Daten: Das sich weiterentwickelnde geologische Modell des Unternehmens deutet darauf hin, dass die Beziehung zwischen dem basalen kambrischen Sandstein (unterste Deadwood-Formation) und dem präkambrischen Grundgesteinskomplex eine wichtige Kombination aus Gasmigrationswegen, Lagerstättenentwicklung, struktureller Einschließung und Integrität der Abdichtung bieten könnte.

Mehrere Zonen: Von der heliumdominierten Interlake-Formation (erste Bohrkerne aus der Interlake-Formation bei Lawson zwischen 2.001 Metern und 2.031,6 Metern, 97 % Ausbeute) bis hin zum präkambrischen Grundgebirgskomplex hat Lawson 4 mehrere Zonen von Interesse sowohl für natürlichen Wasserstoff als auch für Helium erbracht, wobei die Bohrung bis zu einer gemessenen Gesamttiefe von 2.400 Metern fertiggestellt wurde.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: „Lawson 4 ist eine Entdeckung innerhalb einer Entdeckung, und wir sehen den Perforationen sowie den umfassenden Komplettierungstests an diesem und den anderen Bohrlöchern mit Spannung entgegen, um die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Lawson-Komplexes zu ermitteln. Da sich unser Verständnis dieses Systems rasch vertieft, wagen wir zuversichtlich den Schritt in 30 km Entfernung zur ‚Salt Wall‘, die an die Prairie-Evaporit-Formation angrenzt, wo unser robustes geologisches Modell uns viel Anlass zur Zuversicht gibt.“

Lawson 5 wird die potenzielle 30-km-Erweiterung des natürlichen Wasserstoffsystems testen

Die Bohrvorbereitungen für Lawson 5 sind im Gange. Dieser bedeutende Schritt vor Beginn des Komplettierungsprogramms wird die potenzielle Aufwärtserweiterung des Lawson-Naturwasserstoffsystems bis hin zur „Salt Wall“ testen, einer idealen Falle und Abdichtung, die das Prairie-Evaporit-Gebiet etwa 30 km nordöstlich flankiert.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, fügte hinzu: „Das potenzielle Ausmaß der Lawson-Entdeckung untermauert erneut das geologische Potenzial von Saskatchewan, dem weltweit führenden Standort für Uran und Kalipotash. Wir haben bei jedem der ersten vier Bohrlöcher im Lawson-Komplex, die alle im Abstand von etwa 2 km zueinander liegen, einen Treffer erzielt, doch dies ist nur ein Bruchteil (0,001 %) des insgesamt 1.224 km² großen Lawson-Konzessionsgebiets. Das 1.224 km² große Lawson-Projekt stellt zudem nur einen Bruchteil des 475 km langen, von MAX Power dominierten Genesis-Trends dar. Und Genesis ist nur einer von mehreren Trends, die wir identifiziert haben, darunter Grasslands, wo die Bohrung Bracken, 325 km südwestlich gelegen, auf mehrere Zonen mit natürlichem Wasserstoff und Helium stieß und ähnliche Merkmale wie die Lawson-Entdeckung aufweist. Dies ist der First-Mover-Vorteil von MAX Power.“

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Lawson durchläuft derzeit den Prozess von der geologischen Entdeckung über die Lagerstättenbewertung bis hin zur kommerziellen Validierung. Frühere Bohrungen haben das Vorhandensein von natürlichem Wasserstoff in aufeinanderfolgenden Bohrlöchern nachgewiesen und damit begonnen, ein System im Untergrund zu definieren, das nach der Interpretation von MAX Power potenziell miteinander verbunden ist. Lawson 4 fügt eine wichtige neue Dimension hinzu, darunter einen bedeutenden Kanal, der Teil eines Netzwerks aus tiefen Krustenverwerfungen und damit verbundenen Ausläuferverwerfungen sein könnte, das sich über ein weites Gebiet erstreckt.

Geologisch ist das Ergebnis besonders überzeugend, da sich ein potenziell ergiebiger Sandsteinabschnitt aus dem unteren Kambrium unmittelbar über dem präkambrischen Grundgebirgskomplex und dem in Lawson 4 entdeckten großen tiefen Krustenkanal befindet. Zusammen mit vielversprechenden mafisch-ultramafischen Grundgebirgsgesteinen, intensiver Klüftung, hydrothermaler Alteration, sehr hohen Messwerten für natürlichen Wasserstoff und der umfassenderen Architektur aus Fallen und Abdichtungen beginnt MAX Power, ein zunehmend integriertes Modell zu erstellen, das die potenzielle Entstehung, Migration, Anreicherung und Förderbarkeit von natürlichem Wasserstoff miteinander verknüpft.

Die nächsten Fragen sind zunehmend kommerzieller Natur: Gaszusammensetzung, nachhaltiger Durchfluss, Reservoirvernetzung, Volumen und letztlich die wirtschaftliche Förderbarkeit. Umfassende Komplettierungstests und unabhängige Bewertungen werden sich mit diesen Fragen befassen, während die nächste Bohrung den bislang größten „Step-out“ des Unternehmens in Lawson darstellt – etwa 30 km nordöstlich in Richtung der „Salt Wall“.

MAXX LEMI-Update: Vom Explorationsmodell zur kommerziellen Plattform

Der Erfolg des Bohrprogramms von MAX Power in Lawson liefert einen wichtigen Praxistest für das Explorationskonzept, das hinter dem KI-gestützten MAXX LEMI (Large Earth Model Integration) steht. Durch die Integration firmeneigener Bohr-, Kern-, seismischer, geophysikalischer und geologischer Daten mit umfangreichen historischen Datensätzen wird MAXX LEMI zu einem immer ausgefeilteren Explorationsmodell und -werkzeug entwickelt, mit dem vielversprechende Systeme für natürlichen Wasserstoff identifiziert, bewertet und weiterentwickelt werden können.

Da das Unternehmen seinen firmeneigenen Datensatz durch Bohrungen bei Lawson und entlang des Genesis-Trends weiter ausbaut, ist das Management davon überzeugt, dass der potenzielle Wert von MAXX LEMI weit über das eigene Explorationsportfolio des Unternehmens hinausreichen könnte. Da sich „Natural Hydrogen“ rasch zu einem neuen globalen Energiebereich entwickelt, evaluiert MAX Power derzeit Wege, wie seine Explorationskenntnisse, Methodik und Technologie letztendlich branchenweit eingesetzt und monetarisiert werden könnten.

Zu den in Betracht gezogenen potenziellen Kommerzialisierungswegen gehören Technologielizenzierung, Abonnement- oder plattformbasierter Zugang, technische und Explorationsdienstleistungen, strategische Partnerschaften sowie die Beteiligung an Entdeckungen Dritter durch Joint Ventures, Carried Interest oder andere Wertteilungsstrukturen. Bislang wurde noch kein konkretes Kommerzialisierungsmodell festgelegt, und das Unternehmen wird voraussichtlich weitere Details bekannt geben, sobald diese Strategie voranschreitet.

Die Chance ist potenziell zweifach: MAX Power arbeitet daran, Systeme für natürlichen Wasserstoff zu definieren und zu vermarkten und gleichzeitig die Explorationsintelligenz aufzubauen, die dabei helfen soll, die nächsten Fundstellen zu finden. Da der firmeneigene Datensatz und das Explorationsmodell des Unternehmens weiter wachsen, hat MAXX LEMI das Potenzial, sich zu einer skalierbaren Informationsplattform zu entwickeln, die das bei Lawson gewonnene Wissen auf den Genesis-Trend und letztlich auf die weltweite Exploration von „Natural Hydrogen“-Systemen ausweitet. Dies eröffnet MAX Power die Möglichkeit, nicht nur am Wert der von ihm entdeckten Systeme teilzuhaben, sondern auch an der branchenweiten Suche nach der nächsten Generation von „Natural Hydrogen“-Systemen.

Abbildung 2: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (August 2026)

Marketingvereinbarung

MAX Power hat eine Vereinbarung über Investorenmarketing und Beratung (die „Vereinbarung“) mit RazorPitch, Inc. („RazorPitch“) geschlossen, einem Unternehmen mit Sitz in 9215 Belleza Way #204, Fort Myers, Florida.

Im Rahmen der Vereinbarung wird RazorPitch Dienstleistungen im Bereich Investorenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit erbringen, darunter digitales Marketing, Social Media, die Erstellung von Inhalten sowie die Ansprache von Investoren und Brokern, zusammen mit damit verbundenen Beratungsleistungen zu strategischer Geschäftsplanung, der Erstellung von Pressemitteilungen und der Kommunikation mit Aktionären.

Die Vereinbarung tritt am 14. September 2026 in Kraft und läuft bis zum 14. November 2026. Das Unternehmen kann die Vereinbarung zu denselben Bedingungen verlängern, indem es RazorPitch vor Ablauf schriftlich darüber in Kenntnis setzt.

Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt das Unternehmen RazorPitch eine Vorauszahlung in Höhe von 100.000 US-Dollar in bar. Im Rahmen der Vereinbarung dürfen keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung an RazorPitch ausgegeben werden.

Nach Kenntnis des Unternehmens stehen RazorPitch und seine Geschäftsführer in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen und halten keine Wertpapiere des Unternehmens. RazorPitch ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Werbeaktivitäten den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE entsprechen.

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 2,21EUR auf Tradegate (15. September 2026, 15:35 Uhr) gehandelt.

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