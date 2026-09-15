Skyworks Solutions Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 15.09.2026

Mit einer Performance von +10,44 % konnte die Skyworks Solutions Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Skyworks Solutions Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,93€, mit einem Plus von +10,44 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Skyworks Solutions ist ein US-Halbleiterhersteller mit Fokus auf HF- und Analog-Chips für Mobilgeräte, IoT, Automotive und Industrie. Kernprodukte: Front-End-Module, Verstärker, Filter für Funkverbindungen (v.a. 4G/5G). Starke Position als Apple-Zulieferer, aber hohe Abhängigkeit. Wichtige Konkurrenten: Qorvo, Broadcom, Murata. USP: hohe RF-Integration, Energieeffizienz, enge Kundenbeziehungen in Premium-Smartphones.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Skyworks Solutions einen Gewinn von +6,55 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,32 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Skyworks Solutions +26,13 % gewonnen.

Während Skyworks Solutions heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %.

Skyworks Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,15 % 1 Monat +15,32 % 3 Monate +6,55 % 1 Jahr +7,97 %

Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

Stand: 15.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 150 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,34 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Qualcomm und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +4,80 %. Qorvo notiert im Minus, mit -0,09 %. Broadcom verliert -0,22 % NIO notiert im Minus, mit -0,31 %. NXP Semiconductors N.V. Faktor 2x Long Open End (MS) notiert im Plus, mit +1,14 %.

Lohnt sich ein Investment in die Skyworks Solutions Aktie?

Ob die Skyworks Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Skyworks Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.