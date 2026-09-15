Börsenstart USA - 15.09. - US 30 schwach -0,65 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:02) bei 52.090,01 PKT und fällt um -0,65 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,51 %, Cisco Systems +1,04 %, NVIDIA +0,45 %, IBM +0,31 %, Walt Disney -1,63 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -2,40 %, Nike (B) -1,77 %, Amgen -1,68 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:42) bei 29.118,17 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Arm Holdings +5,04 %, Qualcomm +4,37 %, Advanced Micro Devices +3,47 %, Marvell Technology +2,77 %, Rocket Lab Corporation +2,40 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -9,15 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,31 %, Seagate Technology Holdings -3,86 %, Netflix -2,58 %, Western Digital -2,36 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:22) bei 7.603,58 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Skyworks Solutions +10,44 %, PerkinElmer +5,08 %, Dell Technologies Registered (C) +5,02 %, Qualcomm +4,37 %, Advanced Micro Devices +3,47 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -9,15 %, Coinbase -5,91 %, Chipotle Mexican Grill -4,31 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,86 %, Seagate Technology Holdings -3,86 %

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