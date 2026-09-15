Börsen Start Update
Börsenstart USA - 15.09. - US 30 schwach -0,65 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:02) bei 52.090,01 PKT und fällt um -0,65 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +1,51 %, Cisco Systems +1,04 %, NVIDIA +0,45 %, IBM +0,31 %, Walt Disney -1,63 %
Flop-Werte: Johnson & Johnson -2,40 %, Nike (B) -1,77 %, Amgen -1,68 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:42) bei 29.118,17 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Arm Holdings +5,04 %, Qualcomm +4,37 %, Advanced Micro Devices +3,47 %, Marvell Technology +2,77 %, Rocket Lab Corporation +2,40 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -9,15 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,31 %, Seagate Technology Holdings -3,86 %, Netflix -2,58 %, Western Digital -2,36 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:22) bei 7.603,58 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Skyworks Solutions +10,44 %, PerkinElmer +5,08 %, Dell Technologies Registered (C) +5,02 %, Qualcomm +4,37 %, Advanced Micro Devices +3,47 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -9,15 %, Coinbase -5,91 %, Chipotle Mexican Grill -4,31 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,86 %, Seagate Technology Holdings -3,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.