Weitere Verluste - Zinsentscheid wirft Schatten voraus

Riesterrente, Altersvorsorgedepot oder Frühstartrente...





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Das ganze Thema rund um das Altersvorsorgedepot habe ich für mich persönlich erstmal nach hinten geschoben und werde die bestehenden Verträge wahrscheinlich erstmal so weiterlaufen lassen. Mit meinem Riestervertrag, den ich hier vor langer Zeit auch mal mit ins Spiel genommen habe, bin ich grundsätzlich recht zufrieden. Trotz hoher Kosten (= 5 % Ausgabeaufschlag und über 1,5 % p.a. laufende Kosten) erzielte der Fonds über die bisherige Laufzeit über 6 % Wertentwicklung p.a. Zudem gibt es neben den staatlichen Zulagen (zuletzt bei mir immer knapp 164 € pro Jahr) vor allem hohe Steuerentlastungen bzw. -rückzahlungen bei Abgabe der jährlichen Steuererklärung.

Klar, die staatliche Förderung fällt mit dem neuen Altersvorsorgedepot höher aus (Grundzulage bis zu 540 € pro Jahr bei einem Eigenbetrag von 1.800 €) und auch hier gibt es Steuervergünstigungen. Aber auch in dem neuen Förderprogramm muss klar sein, dass dort das Kapital bis zum Renteneintritt (mindestens zum 65. Lebensjahr) gebunden ist und nicht zur Verfügung steht.

Bisher ist für mich (und evtl. auch für die Anbieter) auch noch nicht ganz klar, welche Möglichkeiten ich habe bezüglich Vertragsweiterführung, Umschichtung oder Kombination aus altem Riestervertrag und neuem Altersvorsorgedepot. Bisher wurden wir nur angeschrieben, dass alles weiterläuft und wir nicht weiter tätig werden müssen (na klar: die wollen schließlich auch nicht auf die fetten Gebühren verzichten). Weitere Informationen werden aber sicherlich auch hier noch folgen.

Meinen Riestervertrag werde ich jedenfalls nicht kündigen, wenn überhaupt dann nur Ruhigstellen oder zusätzlich ein neues Altersvorsorgedepot einrichten lassen. Wobei ich eventuell hierauf ganz verzichten werde, da mir der ganze Aufwand und der Hick-Hack doch etwas zu viel und undurchsichtig ist (Bindungsfrist für mindestens 21 Jahre in meinem Fall; unterschiedliche Versteuerung der Beträge bis zur maximalen Förderhöhe und der darüberhinausgehenden Beiträge; auch hier entstehen Abschluss-, Vertriebs- und laufende Kosten bis zu 1 % p.a.). Im Zweifel verzichte ich halt auf einen kleinen Teil einer möglichen Rendite. Aber was soll´s: Ich habe mein eigenes Altersvorsorge-Depot und auch wenn ich hier regelmäßige Steuerabzüge habe, könnte ich jederzeit auf dieses Kapital zurückgreifen. Zudem würde ich mit dem neuen Altersvorsorge-Depot bei jährlichen Einzahlungen in Höhe von 1.800 €, der maximalen staatlichen Grundzulage von jährlich 540 € und einer angenommenen Rendite von 9 % in den kommenden 21 Jahren (ab 01.01.2027) auch "nur" noch einen Betrag von ca. 140.000 € erzielen. Da ich bis dahin meine Mission Börsenmillionär mit maximaler Wahrscheinlichkeit (abgesehen von unvorhersehbaren Krisen, wie Enteignungen oder dem eigenen Ableben) allerdings bereits erreicht haben werde, ist alles andere ein nettes Zubrot. Daher möchte ich vermutlich lieber ganz ungezwungen "mein eigenes Ding" durchziehen.

Anders sieht es da natürlich für meine Tochter aus, welche vor zwei Tagen ihren 16. Geburtstag feiern durfte. Allerdings gibt es für Kinder und Jugendliche wohl auch noch eine eigene "Frühstartrente":





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Aber auch hier bleibt vorerst offen, ob man diese Option direkt zieht (aktuell wird dieses Depot bei der ING noch nicht beworben/ausgeschrieben) oder man noch knapp 2 Jahre wartet und dann das offizielle Altersvorsorgedepot einrichten lässt. Aber hier muss man wohl auch noch alle finalen Details abwarten.

Jedenfalls werde ich zu 100% gemeinsam mit meiner Tochter dann in Zukunft solch ein Depot einrichten. Bleibt hier nur noch abzuwarten, wie genau die Konditionen dann ausfallen und ob auch das komplette ETF-Universum angespart werden kann.





Wie gesagt: Für mich persönlich sehe ich hier noch kein Handlungszwang, auch wenn ich auf dem weiteren Weg evtl. ein paar Scheinchen liegen lasse. Ich beobachte hier die weitere Entwicklung und meine/unsere Möglichkeiten und bleibe offen für diese Optionen. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile - insbesondere des Aufwandes - werde ich dann evtl. meine momentane Sicht auf die persönliche Altersvorsorge überdenken. Allerdings fühle ich mich mit meiner eigenen Vermögensvorsorge in Verbindung mit der gesetzlichen Rente, Riester-Rente und der beruflichen Zusatzrente rundum gut abgesichert - natürlich auch mit Stand heute!



