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    Die LITFINCON Europe findet vom 7. bis 8. Oktober in Amsterdam statt - mit Burford, Therium, WTW, CAC Specialty, Susman Godfrey und Ignite Specialty Risk auf der Tagesordnung

    Die LITFINCON Europe findet vom 7. bis 8. Oktober in Amsterdam statt - mit Burford, Therium, WTW, CAC Specialty, Susman Godfrey und Ignite Specialty Risk auf der Tagesordnung
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Die europäische Ausgabe der weltweit führenden Konferenzreihe zum Thema Prozessfinanzierung lockt Geldgeber, Partner aus dem Bereich Streitbeilegung, Leiter der Rechtsabteilungen, Versicherer und institutionelle Investoren ins Rosewood Amsterdam.

    HOUSTON, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Die LITFINCON Europe beginnt in drei Wochen im Rosewood Amsterdam und bringt am 7. und 8. Oktober Führungskräfte von Burford Capital, Therium Capital Advisors, Susman Godfrey, CAC Specialty, Ignite Specialty Risk, WTW sowie globale institutionelle Investoren nach Amsterdam, um zwei Tage lang den sich rasch entwickelnden europäischen Markt für Prozessfinanzierung zu beleuchten. Das VIP-Programm beginnt am 6. Oktober 2026 mit einem Abendessen im Rosewood Amsterdam und einer Grachtenrundfahrt durch Amsterdam. Dies ist die siebte Ausgabe der LITFINCON, der weltweit führenden Konferenzreihe für die Prozessfinanzierungsbranche, und die erste, die in Europa stattfindet.

    Rosewood Amsterdam

    Die Prozessfinanzierung ist nach wie vor ein beziehungsorientierter Markt, in dem Vertrauen, Urteilsvermögen und etablierte Geschäftspartner oft darüber entscheiden, welche Projekte Kapital erhalten. Die LITFINCON wird von Fachleuten aus der Praxis und nicht von Veranstaltungsorganisatoren durchgeführt. Die Veranstaltungsreihe wird von Siltstone Capital organisiert, einem aktiven Investor im Bereich der Rechtsfinanzierung, und das Amsterdamer Programm ist bewusst so strukturiert, dass es einen sinnvollen Austausch zwischen den Entscheidungsträgern ermöglicht, die den Markt prägen. 

    „Jedes Geschäft in dieser Branche beginnt mit einem Gespräch zwischen Menschen, die einander vertrauen", sagte Jim Batson, Chief Investment Officer für Rechtsfinanzierung bei Siltstone Capital. „Wir prüfen und setzen Kapital in diesem Markt selbst ein, daher gestalten wir die Konferenz so, wie wir sie selbst gerne besuchen würden. Der Inhalt ist wichtig, aber Beziehungen und Kontakte sind das, was die Teilnehmer mit nach Hause nehmen."

    Namhafte Referenten

    Die bestätigten Referenten decken die Themenbereiche Prozessfinanzierung, komplexe Rechtsstreitigkeiten, Erfolgshonorar-Versicherungen, institutionelles Kapital und Investitionen in Rechtsansprüche ab.

    • Philipp Leibfried, Geschäftsführer und Leiter Europa, Burford Capital
    • Caroline Taylor, Gründungspartnerin, Ignitis
    • Ayanna Lewis-Gruss, Senior Counsel, Siltstone Capital
    • Neil Purslow, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter, Therium Capital Advisors
    • Max Tribble, Partner, Susman Godfrey
    • Jasmine Stuart, Leiterin der Compliance-Abteilung, Complex Risk
    • Dan Kesack, Leiter des Bereichs Litigation and Contingent Risk Solutions, WTW
    • Nick Moore, Senior Vice President und Leiter des Londoner Contingent Risk Office, CAC
    • Jamie Molloy, Leiter ATE, Ignite Specialty Risk
    • Tets Ishikawa, CEO, LionFish Capital
    • Gian Kull, CEO, Legal Asset Servicing
    • Ayanna Lewis-Gruss, Leitende Rechtsberaterin, Siltstone Capital
    • Till Schreiber, Geschäftsführer, Cartel Damage Claims (CDC)
    • Timothy Skennion, Geschäftsführer, Derabo Advisory Group

    Jim Batson eröffnet Tag 1, und Robert Le, Mitbegründer von Siltstone Capital, eröffnet Tag 2. Weitere Referenten werden vor Beginn der Konferenz bekannt gegeben.

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