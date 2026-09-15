Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 15.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 2
Performance 1M: -17,76 %
Performance 1M: -17,76 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung zwischen 1.000 und 1.060 Euro. Die Marke von 1.000 gilt als psychologische Unterstützung, darüber werden Gewinnmitnahmen, darunter Käufe beobachtet. Einige erwarten längere Zeit eine Spanne um 1.000 Euro, andere sehen bei 1.030/1.060 oder erst 1.200 Euro bullishe Signale. Positive Impulse liefern Marineaufträge, 155er-Munition und internationale Rüstungsnachrichten; zugleich bleibt der Markt kurzfristig verhalten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 3
Performance 1M: -12,62 %
Performance 1M: -12,62 %
? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der LVMH-Aktie nach dem Bruch der Unterstützung um 440 Euro. Anleger beobachten die Marke von 400 Euro, hohe Umsätze und den inzwischen überverkauften RSI. Die Bewertung gilt vielfach als günstig, während LVMH als hochprofitabel eingeschätzt wird. Diskutiert werden der Stopp diskretionärer Aktienkäufe, mögliche China- und Gewinnrisiken sowie eine gesenkte HSBC-Empfehlung mit Kursziel 490 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.
Hermes International
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 4
Performance 1M: -12,45 %
Performance 1M: -12,45 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -0,19 %
Performance 1M: -0,19 %
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