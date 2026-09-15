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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 15.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 15.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,87 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +3,14 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,76 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung zwischen 1.000 und 1.060 Euro. Die Marke von 1.000 gilt als psychologische Unterstützung, darüber werden Gewinnmitnahmen, darunter Käufe beobachtet. Einige erwarten längere Zeit eine Spanne um 1.000 Euro, andere sehen bei 1.030/1.060 oder erst 1.200 Euro bullishe Signale. Positive Impulse liefern Marineaufträge, 155er-Munition und internationale Rüstungsnachrichten; zugleich bleibt der Markt kurzfristig verhalten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 3
    Performance 1M: -12,62 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der LVMH-Aktie nach dem Bruch der Unterstützung um 440 Euro. Anleger beobachten die Marke von 400 Euro, hohe Umsätze und den inzwischen überverkauften RSI. Die Bewertung gilt vielfach als günstig, während LVMH als hochprofitabel eingeschätzt wird. Diskutiert werden der Stopp diskretionärer Aktienkäufe, mögliche China- und Gewinnrisiken sowie eine gesenkte HSBC-Empfehlung mit Kursziel 490 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,45 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    Sanofi
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,19 %
    Chart Sanofi
    ISIN: FR0000120578
    WKN: 920657
    Die Sanofi Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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