Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abwärtstrend der Evotec-Aktie und anhaltenden Verkaufsdruck, nachdem größere Kauforders um 2,81–2,82 Euro schnell abgeräumt wurden. Diskutiert werden Insolvenzrisiken, die hohe Cash-Verbrennung und unterschiedliche Einschätzungen zur verbleibenden Liquidität: zwei bis drei Jahre versus fehlendes Cash bis Ende 2027. Zudem wird ein möglicher Einfluss des Verfallstags am 18. September erörtert; einzelne Anleger hoffen auf eine Erholung.