Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abwärtstrend der Evotec-Aktie und anhaltenden Verkaufsdruck, nachdem größere Kauforders um 2,81–2,82 Euro schnell abgeräumt wurden. Diskutiert werden Insolvenzrisiken, die hohe Cash-Verbrennung und unterschiedliche Einschätzungen zur verbleibenden Liquidität: zwei bis drei Jahre versus fehlendes Cash bis Ende 2027. Zudem wird ein möglicher Einfluss des Verfallstags am 18. September erörtert; einzelne Anleger hoffen auf eine Erholung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 2
Performance 1M: -4,13 %
Performance 1M: -4,13 %
Ottobock
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 3
Performance 1M: -8,09 %
Performance 1M: -8,09 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 4
Performance 1M: -12,74 %
Performance 1M: -12,74 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -23,18 %
Performance 1M: -23,18 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 6
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
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