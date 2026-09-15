Emissionszertifikate: 9 von 10 Käufern sehen klare Geschäftsvorteile
Emissionszertifikate wandeln sich vom lästigen Kostenfaktor zum strategischen Hebel: Sie treiben Klimaziele voran, stärken Marken und eröffnen neue Wachstumschancen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Emissionszertifikate werden zunehmend als strategische Geschäftsinvestition statt nur als Kosten zur Erfüllung von Vorschriften betrachtet. 90 % der Käufer sagen, dass sie damit im vergangenen Jahr Unternehmensziele deutlich unterstützt haben.
- 81 % der Nutzer oder geplanten Nutzer halten Emissionszertifikate für wichtig oder entscheidend zur Erreichung ihrer Klimaziele.
- Neben dem Klimaschutz berichten Unternehmen von geschäftlichen Vorteilen: mehr Markenvertrauen (38 %), Umsatzwachstum (37 %), bessere Markenreputation (36 %) und Neukundengewinnung (35 %).
- Die Unternehmensleitung wird stärker in Kaufentscheidungen einbezogen: Im Durchschnitt sind 2,4 interne Entscheidungsträger beteiligt; bei 43 % ist der CEO eingebunden. Die Vorstandsbeteiligung steigt bei Käufern auf 40 %, gegenüber 22 % bei Nichtkäufern.
- Qualität ist wichtiger als der Preis: 84 % der aktuellen Käufer priorisieren die Qualität von Emissionszertifikaten, während nur 7 % den Preis als wichtiger ansehen.
- Die Studie von Opinion Matters basiert auf 600 hochrangigen Klimaschutz- und Einkaufsverantwortlichen aus Großbritannien und den USA und zeigt, dass der Markt strategischer wird und klarere Leitlinien zur Qualitäts- und Risikobewertung benötigt.
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