🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emissionszertifikate: 9 von 10 Käufern sehen klare Geschäftsvorteile

    Emissionszertifikate wandeln sich vom lästigen Kostenfaktor zum strategischen Hebel: Sie treiben Klimaziele voran, stärken Marken und eröffnen neue Wachstumschancen.

    Emissionszertifikate: 9 von 10 Käufern sehen klare Geschäftsvorteile
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Emissionszertifikate werden zunehmend als strategische Geschäftsinvestition statt nur als Kosten zur Erfüllung von Vorschriften betrachtet. 90 % der Käufer sagen, dass sie damit im vergangenen Jahr Unternehmensziele deutlich unterstützt haben.
    • 81 % der Nutzer oder geplanten Nutzer halten Emissionszertifikate für wichtig oder entscheidend zur Erreichung ihrer Klimaziele.
    • Neben dem Klimaschutz berichten Unternehmen von geschäftlichen Vorteilen: mehr Markenvertrauen (38 %), Umsatzwachstum (37 %), bessere Markenreputation (36 %) und Neukundengewinnung (35 %).
    • Die Unternehmensleitung wird stärker in Kaufentscheidungen einbezogen: Im Durchschnitt sind 2,4 interne Entscheidungsträger beteiligt; bei 43 % ist der CEO eingebunden. Die Vorstandsbeteiligung steigt bei Käufern auf 40 %, gegenüber 22 % bei Nichtkäufern.
    • Qualität ist wichtiger als der Preis: 84 % der aktuellen Käufer priorisieren die Qualität von Emissionszertifikaten, während nur 7 % den Preis als wichtiger ansehen.
    • Die Studie von Opinion Matters basiert auf 600 hochrangigen Klimaschutz- und Einkaufsverantwortlichen aus Großbritannien und den USA und zeigt, dass der Markt strategischer wird und klarere Leitlinien zur Qualitäts- und Risikobewertung benötigt.



    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    Emissionszertifikate: 9 von 10 Käufern sehen klare Geschäftsvorteile Emissionszertifikate wandeln sich vom lästigen Kostenfaktor zum strategischen Hebel: Sie treiben Klimaziele voran, stärken Marken und eröffnen neue Wachstumschancen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     