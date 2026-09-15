CYCAP stärkt Asset Development: Dr. Ole Jürgens wird Chief Development Officer

Asset Development - ein wichtiger Werttreiber der CYCAP Investmentfonds Als Betreiber des größten Repowering-Fonds Deutschlands repowert CYCAP aktuell mindestens 29 Bestandsanlagen - finanziert durch eine einzigartige Banking-Club-Finanzierung in Höhe von 1,6 Mrd. Euro, die 2026 mehrfach ausgezeichnet wurde. Weiter bietet CYCAP eine Core Plus Strategie an, die durch Hybridisierung und Erweiterungen der eigenen Netzverknüpfungspunkte attraktive risikoadjustierte Renditen für Investoren generieren kann. Die Weiterentwicklung des Repowering- und Hybridisierungsgeschäfts und die damit verbundenen Investmentfonds stehen im Zentrum dieser Aufstellung. "Wir haben zwei Kernkompetenzen, die beide auf höchstem Niveau geführt werden müssen. Das ist die Konsequenz aus unserem Wachstum und die richtige Basis für das, was wir mit unseren Repowering- und Hybridisierungsfonds vorhaben", sagt Detlef Schreiber, CEO von CYCAP.

CYCAP, ein auf Erneuerbare Energien spezialisierter Asset Manager, stellt im Zuge seines Wachstumskurses die Führungsstruktur im Bereich Asset Development neu auf: Dr. Ole Jürgens übernimmt ab sofort die Position des Chief Development Officer (CDO) und damit die Gesamtverantwortung für Asset Development, Technical Asset Management, EPC-M und HSSE. Frank Grafe fokussiert sich künftig auf die komplexe Arbeit vor Ort - mit dem Netzwerk, das über Jahrzehnte zu Kommunen, Lokalpolitik und Grundstückseigentümern aufgebaut wurde - und bleibt Geschäftsführer der projektbezogenen Gesellschaften und weiterer CYCAP-Gesellschaften.

Über Dr. Ole Jürgens

Dr. Ole Jürgens ist seit 2019 bei CYCAP - als Senior Investment Manager, Head of Project Development und zuletzt Head of Technical Management. Er hat den Bereich Asset Development seit 2023 gemeinsam mit Frank Grafe aufgebaut und bringt die Prozess- und Strukturierungskompetenz mit, die ein wachsendes Portfolio dieser Komplexität heute verlangt. Zuvor war er Geschäftsführer und Prokurist bei einem Erneuerbare-Energien-Projektentwickler sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, an der er in Volkswirtschaftslehre promovierte. Von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat er Abschlüsse als Diplom-Kaufmann sowie Diplom-Volkswirt.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. Repowering und Hybridisierung sind komplex, weil sie an lebenden Systemen stattfinden: laufende Fonds, bestehende Verträge, bestehende Assets. Mein Anspruch ist es, aus unserem Bestandsportfolio heraus systematisch und verlässlich die nächste Wertschöpfungsstufe zu erschließen und so für unsere Investoren exzellente Ergebnisse zu erzielen", ergänzt Dr. Ole Jürgens, CDO von CYCAP.

ZITATE:

Detlef Schreiber, CEO von CYCAP:

"Repowering und Hybridisierung aus dem Bestand heraus gehören zu den komplexesten Aufgaben im Markt für erneuerbare Energien - weil sie Investment-, Technik- und Entwicklungslogik gleichzeitig erfordern und die Übergänge zwischen den Fachbereichen präzise geführt werden müssen. Das Repowering verlangt zudem intensive Präsenz bei Grundstückseigentümern und Kommunen. Gerade das aktuelle politische Umfeld zeigt, wie entscheidend es ist, frühzeitig Vertrauen bei lokalen Entscheidungsträgern aufzubauen - das ist keine Nebentätigkeit, sondern eine Kernkompetenz. Mit dieser Besetzung haben wir beide Bereiche bestmöglich gestärkt."

Dr. Ole Jürgens, CDO von CYCAP:

"Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen. Repowering und Hybridisierung sind komplex, weil sie an lebenden Systemen stattfinden: laufende Fonds, bestehende Verträge, bestehende Assets. Mein Anspruch ist es, aus unserem Bestandsportfolio heraus systematisch und verlässlich die nächste Wertschöpfungsstufe zu erschließen und so für unsere Investoren exzellente Ergebnisse zu erzielen."