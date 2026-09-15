ASTA Energy Solutions Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 15.09.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ASTA Energy Solutions, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,05 % Verlust nach sich zog.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ASTA Energy Solutions Aktie. Mit einer Performance von -4,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für ASTA Energy Solutions: Nach einem Rückgang von -9,05 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,80 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -12,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASTA Energy Solutions auf +34,73 %.

Während ASTA Energy Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,67 %. Damit gehört ASTA Energy Solutions heute zu den auffälligeren Werten.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,20 % 1 Monat +7,62 % 3 Monate -17,05 % 1 Jahr +34,73 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 15.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 797,29 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,99 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -1,73 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,80 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der ASTA Energy Solutions Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ASTA Energy Solutions Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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