DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9000 Pence belassen. Die strategische Ausrichtung hin zu den Schlu?sselmetallen Kupfer und Lithium bilde das Fundament fu?r das zuku?nftige Ergebniswachstum, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der britische Rohstoffkonzern verfu?ge u?ber erstklassige, kostengu?nstige Minen, die in ihren jeweiligen Märkten fu?hrend positioniert seien. Der hohe Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sorge fu?r eine kontinuierlich hohe Kapitalru?ckfu?hrung an die Aktionäre durch eine verlässliche Dividendenpolitik. Ferner begrenze der Verzicht auf riskante Großfusionen das operative Risiko./rob/la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 83,68EUR auf Tradegate (15. September 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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