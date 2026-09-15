Jefferies belässt Ottobock auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Was ChatGPT analysiert hat:

Grizzly Research und die Vorwürfe

Grizzly Research ist ein in seinen eigenen Rechtstexten als meinungsgetriebenes Research-Haus auftretender Anbieter, dessen Reports laut Disclaimer keine Tatsachenbehauptungen, sondern Meinungen sind. Grizzly erklärt explizit, dass verbundene Personen, Kunden und Investoren bei Short-Reports Short-Positionen halten können oder gehalten haben und nach der Veröffentlichung weiter handeln dürfen. Die Website versteht diese Publikationen als im öffentlichen Interesse; wirtschaftlich profitiert Grizzly aber gerade von fallenden Kursen. Gleichzeitig verweist Grizzly auf eine wachsende Medienresonanz und auf Fälle, in denen spätere Entwicklungen eigene Thesen teilweise bestätigt hätten.

Der Ottobock-Report von Grizzly vom 19. Mai 2026 lässt sich in sechs materielle Vorwurfsblöcke gliedern.

Vorwurfsblock Konkrete Behauptung von Grizzly Von Grizzly angeführte Basis Holding-/Kontrollrisiko Hans Georg Näder habe Ottobock über Jahre hohe Mittel entzogen; seine Holding sei bis Ende 2024 bilanziell aufgebraucht; ein margenähnlicher, mit Ottobock-Aktien besicherter Kredit von ca. 1,5 Mrd. € mit rund 15 % p.a. zwinge ihn faktisch zu valuation support Medienberichte zu Lebensstil und Entnahmen, Unternehmensregisterdaten, eigene Kredit-/Zinsmodellierung Russland-These Rund 35,1 % des Nettogewinns kämen indirekt aus Russland; Exporte würden teils über Drittländer geroutet; Ottobock unterstütze faktisch russische Kriegspropaganda, weil russische Medien Soldaten mit Ottobock-Prothesen zeigten Export-/Zolldatenbanken, russische Medien, Extrapolation aus älteren Russland-Margen und 2025er Umsatzmix Bilanzierung von Entwicklungskosten Ottobock kapitalisiere Entwicklungskosten zu aggressiv; 2025 stünden Development Costs von 246,6 Mio. € in der Bilanz, ein Vielfaches des Peers Össur Peer-Vergleich mit Össur/Embla, IAS-38-Argumentation, Bilanzrelationen Nutzungsdauern / Abschreibungen Sachanlagen, speziell technische Anlagen und Maschinen, würden über ungewöhnlich lange Zeiträume (10–25 Jahre) abgeschrieben und so Gewinn und Bilanz optisch gestützt Peer-Vergleich mit Össur, Abschreibungsdauern aus Geschäftsberichten „Core / Non-Core“ und Adjustments Die von Ottobock betonten Kennzahlen wie „underlying core EBITDA“ verschleierten die „echte“ operative Ertragslage Vergleich zwischen bereinigten und gesetzlichen Kennzahlen, Kritik an Management Metrics Governance / Management KGaA-Struktur beschneide Minderheitsaktionäre; frühere CFO-Wechsel und dominanter Eigentümer deuteten auf Governance-Schwächen Gesellschaftsstruktur, Management-Historie, Eigentümerkontrolle

Die von Grizzly gezeichnete Zeitachse ist klar: Ausgangspunkt ist eine lange Geschichte geplatzter IPO-Pläne, dann der erfolgreiche Börsengang im Oktober 2025, darauf folgend ein – aus Grizzly-Sicht – zu hoher Marktwert, und schließlich der Moment, in dem der Report am 19. Mai 2026 publiziert wurde. Die Marktreaktion fiel unmittelbar negativ aus. Ottobock reagierte am 20. Mai 2026 mit einer deutlichen Gegenstellungnahme.

Für die Einordnung wichtig: Grizzly stützt sich teilweise auf Themen, die schon vor dem Report im Raum standen. Business Insider Deutschland hatte bereits 2025 über Ottobocks Russland-Geschäft und Videos berichtet, die aus Sicht des Mediums zeigten, wie leicht Putins Soldaten an Ottobock-Prothesen gelangen konnten. Das macht die Russland-Frage nicht automatisch zu einem Bilanzproblem, erklärt aber, warum dieser Teil des Reports Resonanz erzeugte.



