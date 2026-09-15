Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.285,39USD pro Feinunze und notiert damit -0,31 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,17USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,09 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,43USD und verzeichnet ein Plus von +2,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 104,75USD und verzeichnet ein Plus von +2,82 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.286,50 USD -0,77 % Platin 1.766,00 USD -0,67 % Aluminium 3.228,08 USD +0,57 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +2,82 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.09.26, 17:29 Uhr.