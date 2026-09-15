Devisen
Euro zum US-Dollar wenig verändert
- Euro notiert zum US-Dollar nahezu unverändert
- Fed-Zinsentscheid und Energiepreise im Fokus
- Spannungen im Nahen Osten stärken den Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag zum US-Dollar wenig verändert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1545 Dollar. Der Euro bewegte sich im Tagesverlauf in einer engen Bandbreite. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1539 (Montag: 1,1551) Dollar fest.
Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im September nur minimal verbessert. Volkswirte hatten im Schnitt einen deutlicheren Anstieg erwartet. "Allerdings dürften sich die jüngsten Anstiege der Öl- und Gaspreise noch nicht vollständig in den Umfrageergebnissen widerspiegeln", schreibt Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg. "Nachdem sich die deutsche Konjunktur in der ersten Jahreshälfte überraschend robust zeigte, könnten diese Gegenwinde die Erholung im dritten Quartal zunächst ausbremsen."
Die Augen der Anleger richten sich derzeit auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu gut 90 Prozent eingepreist. Die zuletzt deutlich gestiegenen Energiepreise dürften eine Anhebung noch wahrscheinlicher gemacht haben, da so die Inflationserwartungen immer weiter steigen.
Für Verunsicherung sorgen aber weiterhin die Lage im Nahen Osten und die Ölpreisentwicklung. Eine Entspannung und eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus sind weiterhin nicht in Sicht. Die Ölpreise legten erneut zu. Der Dollar als Weltleitwährung profitierte tendenziell von der angespannten Lage.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85580 (0,85598) britische Pfund, 178,86 (178,52) japanische Yen und 0,9441 (0,9431) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.285 Dollar. Das waren rund 13 Dollar weniger als am Vortag./jsl/nas
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Der Artikel trifft einen wichtigen Punkt, auch wenn ich bei der Erklärung etwas vorsichtiger wäre.
Das eigentliche Problem ist meines Erachtens nicht, dass „die Eliten“ irgendwo sitzen und gemeinsam den Untergang planen. Dafür gibt es keine belastbaren Belege. Das Problem ist möglicherweise sogar gefährlicher:
Wir haben immer mächtigere Technologien, immer größere Vermögens- und Machtkonzentrationen und gleichzeitig eine politische Ordnung, die zunehmend von Konkurrenz, Misstrauen, Polarisierung und kurzfristigen Interessen geprägt ist.
Gerade bei den Atomwaffen sieht man das sehr deutlich. Alle großen Mächte wissen, dass ein nuklearer Krieg letztlich keinen Gewinner hätte. Trotzdem werden Arsenale modernisiert, Rüstungskontrollverträge verschwinden und die gegenseitige Abschreckung wird wieder stärker ausgebaut.
Das wirkt auf den ersten Blick irrational. Für den einzelnen Akteur kann es aber durchaus rational sein:
Die USA wollen gegenüber China und Russland nicht zurückfallen.
China will gegenüber den USA nicht zurückfallen.
Russland will gegenüber NATO und USA nicht zurückfallen.
Also rüsten alle auf.
Jeder versucht, seine eigene Sicherheit zu erhöhen – und am Ende sinkt die Sicherheit für alle.
Genau das halte ich für den entscheidenden Punkt: Man braucht keinen geheimen Plan und keine Weltverschwörung. Es reichen konkurrierende Machtzentren, falsche Anreize, Fehleinschätzungen und eine Eskalationsdynamik, die irgendwann niemand mehr vollständig kontrolliert.
Auch die gesellschaftliche Spaltung muss nicht zentral gesteuert sein. Politik profitiert von Mobilisierung, Medien von Aufmerksamkeit und soziale Netzwerke von Empörung und Interaktion. Wenn jeder innerhalb seines Systems rational handelt, kann am Ende trotzdem ein hochgradig irrationales Gesamtergebnis entstehen.
Und auch der Milliardär im Bunker löst dieses Problem nicht. Reichtum, Macht und gesellschaftlicher Status funktionieren nur innerhalb einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft. Wer am Ende allein auf einem Golfplatz unter der Erde sitzt, hat vielleicht überlebt – aber kaum gewonnen.
Deshalb würde ich den Gedanken des Artikels etwas anders zuspitzen:
Die größte Gefahr ist wahrscheinlich nicht eine Elite, die den Untergang plant.
Die größere Gefahr ist ein System mächtiger Akteure, in dem jeder versucht, seine eigene Position zu sichern – und dadurch gemeinsam ein Ergebnis erzeugen kann, das keiner von ihnen wollte.
Die Sch...-Amerikaner verursachen eine Ölpest in der Straße von Hormus, treiben den Ölpreis und damit
Ich bleib dabei - die ganze Kommunikation hinsichtlich Inflationsbekämpfung usw ist alles nur Show von Warsh. Er will den unzufriedenen Amerikanern vorgaukeln dass er unabhängig sei aber er zieht am gleichen Strick wie Bessent und Trump.
- Keine Zinserhöhungen wie propagiert
- Zinserhöhungen und Explosion der Staatsschulden bzw. Schuldenproblematik gerät außer Kontrolle
- Trump will Wähler "kaufen" - QE durch den Staat...