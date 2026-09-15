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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 16. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Hexal feiert 40 Jahre Bestehen mit Söder und Aigner
    • Konjunkturdaten zu Inflation, Handel und Industrie
    • USA mit Einzelhandelsdaten und Notenbankentscheid
    TAGESVORSCHAU - Termine am 16. September 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. September

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

    USA: Salesforce, Investor Day
    USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
    14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    16:00 USA: Lagerbestände 7/26
    20:00 USA: Notenbank-Entscheidung

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

    10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen

    13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

    17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

    DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung

    DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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