Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 120,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,53 Prozent.

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im September nur minimal verbessert. Volkswirte hatten im Schnitt einen deutlicheren Anstieg erwartet. "Allerdings dürften sich die jüngsten Anstiege der Öl- und Gaspreise noch nicht vollständig in den Umfrageergebnissen widerspiegeln", schreibt Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg. "Nachdem sich die deutsche Konjunktur in der ersten Jahreshälfte überraschend robust zeigte, könnten diese Gegenwinde die Erholung im dritten Quartal zunächst ausbremsen."

Die Ölpreise sind erneut gestiegen und schüren so wiederholt die Inflationserwartungen. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen belasteten sie die Kurse jedoch nicht. Die Unsicherheit bleibt jedoch angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten hoch.

Die Augen der Anleger richten sich derzeit auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu gut 90 Prozent eingepreist. Die zuletzt deutlich gestiegenen Energiepreise dürften eine Anhebung noch wahrscheinlicher gemacht haben, da so die Inflationserwartungen immer weiter steigen./jsl/nas





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