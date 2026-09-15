Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, US-Indizes rutschen ab: Diese Aktien stechen heute heraus
Die globalen Aktienmärkte zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes teils Boden gutmachen, geraten die großen US-Leitbarometer spürbar unter Druck.
Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigt sich heute ein gemischtes Bild mit leichten Schwankungen in beide Richtungen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 25.429,94 Punkten und liegt damit 0,37 Prozent im Minus. Der MDAX kann sich dem schwächeren Trend entziehen und gewinnt leicht um 0,11 Prozent auf 31.177,86 Punkte. Deutlicher unter Druck steht hingegen der SDAX: Der Nebenwerteindex fällt um 0,58 Prozent auf 18.178,55 Zähler. Der TecDAX zeigt sich nahezu unverändert und steigt leicht um 0,09 Prozent auf 3.983,27 Punkte. In den USA überwiegen dagegen klar die negativen Vorzeichen. Der US 30, der die großen Standardwerte abbildet, gibt um 0,92 Prozent auf 51.947,00 Punkte nach. Auch der breiter gefasste US 500 steht unter Druck und verliert 0,52 Prozent auf 7.583,16 Zähler. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes damit etwas robuster als die großen US-Leitbarometer, wobei vor allem Standardwerte hierzulande moderat nachgeben, während Nebenwerte und Technologietitel teils leicht zulegen.
DAX: Rheinmetall führt, Zalando am EndeRheinmetall war mit einem Plus von 2,89 Prozent der stärkste Wert im DAX. Dahinter folgten Qiagen mit 1,78 Prozent und Symrise mit 1,50 Prozent. Auf der Verliererseite gab die Deutsche Bank 2,15 Prozent nach, Airbus verlor 2,21 Prozent. Zalando büßte 3,80 Prozent ein und verzeichnete damit den deutlichsten Rückgang im deutschen Leitindex. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lagen 6,69 Prozentpunkte.
MDAX: Salzgitter deutlich vornIm MDAX setzte sich Salzgitter mit einem Kursplus von 5,77 Prozent an die Spitze. Sartorius Vz. legte 4,65 Prozent zu, Knorr-Bremse gewann 2,69 Prozent. Dem standen Verluste bei Evonik Industries von 2,73 Prozent und bei der DWS Group von 2,99 Prozent gegenüber. Aroundtown fiel mit minus 4,57 Prozent am stärksten. Die Spannweite zwischen Top- und Flopwert betrug 10,34 Prozentpunkte.
SDAX: Basler gewinnt, Befesa verliert am stärkstenBasler war mit einem Anstieg von 5,81 Prozent der beste SDAX-Wert. Energiekontor verbesserte sich um 3,89 Prozent, Wacker Neuson um 2,77 Prozent. Bei den schwächsten Titeln verlor SMA Solar Technology 3,20 Prozent, ASTA Energy Solutions gab 4,42 Prozent nach. Befesa verzeichnete mit minus 5,68 Prozent den stärksten Rückgang. Damit lagen zwischen Basler und Befesa 11,49 Prozentpunkte.
TecDAX: Sartorius Vz. an der SpitzeSartorius Vz. führte den TecDAX mit einem Plus von 4,65 Prozent an. Elmos Semiconductor stieg um 2,43 Prozent, Nordex um 1,89 Prozent. Auf der Verliererseite standen AIXTRON mit minus 2,53 Prozent und Ottobock mit minus 2,71 Prozent. SMA Solar Technology verlor 3,20 Prozent und war damit der schwächste Wert. Die Differenz zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht belief sich auf 7,85 Prozentpunkte.
US 30: Chevron vorn, die schwächsten Werte dennoch im PlusChevron Corporation erzielte im US 30 mit einem Plus von 2,06 Prozent den stärksten Kursgewinn. 3M legte um 1,80 Prozent zu, Procter & Gamble um 0,70 Prozent. Als schwächste Werte wurden ebenfalls 3M, Procter & Gamble und Cisco Systems geführt; Cisco Systems kam auf ein Plus von 0,64 Prozent. Damit lagen selbst die ausgewiesenen Flopwerte im positiven Bereich. Zwischen Chevron und Cisco Systems betrug der Abstand 1,42 Prozentpunkte.
US 500: Skyworks Solutions mit zweistelligem GewinnSkyworks Solutions war im US 500 mit einem Kursanstieg von 10,31 Prozent der klare Spitzenreiter. PerkinElmer gewann 7,54 Prozent, APA Corporation stieg um 4,44 Prozent. Auch die schwächsten Werte notierten im Plus: Corning legte 0,32 Prozent zu, Verizon Communications 0,30 Prozent und IDEXX Laboratories 0,28 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lagen damit 10,03 Prozentpunkte.
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