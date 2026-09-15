Dax kaum verändert - Ölpreis und Anleihen im Fokus





zu 1.) die hyperscaler versenken ihren cashflow in geldverbrennungsmaschinen in dimensionen, die dot.com invests als kindergeburtstag erscheinen lassen.

zu 2.) die verschuldung privater (insb. USA) und deren kreditausfälle stellen inzwischen auch die zeit während der finanzkrise ebenfalls in den schatten. private equity zieht geld aus dem ki bereich ab. man versucht daher mittels anleihen und kreditvehikeln wie vor dem platzen der housing-bubble die risiken der schuldenorgien der immer mehr umstrittenen infrastruktur, an die gesellschaft (pensionsfonds) auszulagern. und sich so too big to fail zu machen. was sich aber nicht mehr ausgehen wird.

zu 3.) open ai traut sich nicht an die börse, bei anthropic ist es zuletzt auch still geworden. spacex hat lächerliche 5% als freefloat an die börse gebracht um den ipo leicht nach oben manipulieren zu können und schafft es gerade mal so nicht unter den ausgabepreis zu stürzen. man darf auch vermuten wie das gemacht wird - musk macht esbei tesla seit jahren vor. die investoren der stunde null hocken nun aber auf anteilen, die sie nicht verkaufen können um die nummer nicht einstürzen zu lassen. das gegenteil was ipo‘s machen sollen - den insidern/big money die rendite realisiert in die kassa zu spülen.

zu 4.) die hyperscaler verdienen trotz - und nicht wegen - ki (noch) geld. aber bei weitem nicht so viel wie in den geschönten bilanzen aufscheint. operative gewinne aus dem kerngeschäft machen im verhältnis zu heiße-luft-buchgewinnen aus gegenseitigen beteiligungen immer weniger aus.





aber sonst ist alles bullish….