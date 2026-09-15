Befesa Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 15.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Befesa Aktie. Mit einer Performance von -5,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute bei der Befesa Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Befesa ist ein führender Anbieter von Recyclinglösungen für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken, mit starker Präsenz in Europa und Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Sims Metal Management und Alba Group und zeichnet sich durch innovative Technologien zur Metallrückgewinnung aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Befesa nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +2,71 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,50 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +25,25 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -0,75 % im Plus-Minus-Bereich. Befesa entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Befesa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,98 % 1 Monat +2,50 % 3 Monate +2,71 % 1 Jahr +36,00 %

Informationen zur Befesa Aktie

Stand: 15.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 40 Mio. Befesa Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd.EUR € wert.

Die globalen Aktienmärkte zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes teils Boden gutmachen, geraten die großen US-Leitbarometer spürbar unter Druck.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Norsk Hydro, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,43 %. Veolia Environnement notiert im Plus, mit +0,29 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Befesa Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Befesa Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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