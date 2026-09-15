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    Aktien Wien Schluss

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    ATX gibt leicht nach - Warten auf US-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schließt nach kurzem Aufbäumen mit Verlusten
    • Steigende Ölpreise und Libyen sorgen für Unsicherheit
    • Fed-Zinsentscheid im Fokus, Bankwerte unter Druck
    Aktien Wien Schluss - ATX gibt leicht nach - Warten auf US-Zinsentscheidung
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag nach einem kurzen Aufbäumen mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 6.746,53 Punkten. Der breitere ATX Prime gab 0,24 Prozent auf 3.311,48 Einheiten ab. Die europäischen Börsen standen ebenfalls leicht unter Druck.

    Zu einem großen Teil dafür verantwortlich sind die steigenden Ölpreise, die am Nachmittag wieder zulegten, nachdem sie zuvor noch anfängliche Gewinne abgegeben hatten. Nachrichten aus Libyen sorgten für zusätzliche Verunsicherung am Markt. Demnach wurde das Al-Tahar-Ölfeld geschlossen. Die Stilllegung ist auf die erzwungene Sperrung der Hamada-Zawiya-Pipeline zurückzuführen, wie die staatliche Ölgesellschaft National Oil auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Libyen verkauft einen großen Teil seines Rohöls nach Europa. Haupttreiber der Ölpreise bleibt aber der Iran-Krieg. Eine Öffnung der Straße von Hormuz ist nicht in Sicht.

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    Der Blick der Anleger richtet sich besonders auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu 90 Prozent eingepreist. "In Amerika haben die jüngsten Inflationsdaten dazu geführt, dass die Märkte eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed als wahrscheinlicher erachten", stellte Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin bei Blackrock, fest. Die Erhöhung der Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da der Fed-Vorsitzende Kevin Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.

    In Österreich hat sich die Konjunkturstimmung im August minimal verbessert. Der Konjunkturindikator der Unicredit-Bank-Austria fiel mit minus 0,7 Punkten weiter negativ aus, verbesserte sich aber leicht gegenüber dem Vormonatswert von minus 0,8 Punkte. Der Indikator erreiche "den höchsten Stand seit Beginn des US-Angriffs auf den Iran und der Blockade der Straße von Hormuz", erklärt der Chefökonom der Bank, Stefan Bruckbauer.

    An der Wiener Börse gingen die Bankwerte mit Verlusten aus dem Tag. Raiffeisen Bank International (RBI) fielen um 1,5 Prozent. Erste gaben 1,2 Prozent ab. Für die Bawag -Anteilscheine ging es 0,2 Prozent abwärts. Damit folgten sie der internationalen Abwärtstendenz von Finanztiteln.

    Der Flughafen Wien hat einen dringenden Appell an die Bundesregierung gerichtet, die Flugabgabe spürbar zu senken. Die im Budget reservierten 30 Millionen Euro pro Jahr seien zwar ein erster Schritt, aber "zu wenig", um das Passagierminus abzufangen, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger im Klub der Wirtschaftspublizisten. Eine Halbierung der Ticketsteuer würde dem Finanzminister laut seinen Berechnungen unter dem Strich mehr Geld bringen als kosten. Die Aktie ging ATX Prime unbewegt aus dem Tag.

    Der Baukonzern Strabag erweitert den Vorstand mit Christa Koenen auf sechs Personen. Koenen wird ab 1. Jänner nächsten Jahres die IT-Agenden sowie die Themenbereiche Digitalisierung und Innovation verantworten. Strabag verloren 0,9 Prozent.

    Die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S gewannen 1,2 Prozent, konnten damit den gestrigen Verlust von über 9,0 Prozent nicht wettmachen.

    Topwerte im ATX-Segment waren Voestalpine mit plus 1,7 Prozent. Ins Plus arbeiteten sich auch die OMV -Aktien mit 0,7 Prozent. Als ATX-Schlusslichter verloren VIG 1,5 Prozent./moe/spa/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 152,8 auf Tradegate (15. September 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4500 %.





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