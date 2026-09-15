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    Besonders beachtet!

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    Sartorius Vz. Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 15.09.2026

    Kursbewegung von +4,36 % bei Sartorius Vz. am 15.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 15.09.2026
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

    Sartorius Vz. Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 15.09.2026

    Mit einer Performance von +4,36 % konnte die Sartorius Vz. Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Sartorius Vz. Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,70 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 238,15. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der Kurs der Sartorius Vz. Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,99 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -3,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,13 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -8,19 % verloren.

    Während Sartorius Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %. Damit gehört Sartorius Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

    Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,00 %
    1 Monat -4,13 %
    3 Monate -2,99 %
    1 Jahr +17,53 %
    Stand: 15.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,93 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, US-Indizes rutschen ab: Diese Aktien stechen heute heraus


    Die globalen Aktienmärkte zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes teils Boden gutmachen, geraten die großen US-Leitbarometer spürbar unter Druck.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 15.09. - FTSE Athex 20 stark +1,17 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Sartorius Vz.

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. Danaher notiert im Plus, mit +2,81 %. Merck notiert im Minus, mit -0,19 %. Thermo Fisher Scientific legt um +3,91 % zu Waters Corporation notiert im Plus, mit +1,75 %.

    Sartorius Vz. Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Sartorius Vz. Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Sartorius Vz. Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Sartorius Vz.

    +4,47 %
    -3,20 %
    -4,09 %
    -2,90 %
    +17,47 %
    -33,91 %
    -60,90 %
    +212,71 %
    +1.987.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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