Qualcomm Aktie - Kurs legt am 15.09.2026 stark zu

Anleger bei Qualcomm können sich heute freuen: Die Aktie legt um +4,95 % zu und notiert bei 164,39€. Die Qualcomm Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,35 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,95 % hinzu. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Qualcomm Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,39 %.

Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um +11,82 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Qualcomm um +5,29 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um -0,66 %. Qualcomm entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,82 % 1 Monat +14,55 % 3 Monate -18,39 % 1 Jahr +12,53 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 15.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 174,71 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

MediaTek bringt seinen neuen Smartphone-Chip an den Start. Der Dimensity 9600 Pro soll die Leistung und die Energieeffizienz deutlich steigern.

So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,37 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,28 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,19 %.

Qualcomm Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.