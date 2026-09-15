Börsen Update
Börsen Update USA - 15.09. - US 30 schwach -0,79 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 steht bei 52.012,76 PKT und verliert bisher -0,79 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +2,41 %, 3M +1,86 %, IBM +1,01 %, Procter & Gamble +0,74 %, Nike (B) -1,78 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -2,84 %, Amazon -1,89 %, Unitedhealth Group -1,78 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.953,25 PKT und fällt um -0,66 %.
Top-Werte: Qualcomm +4,95 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,50 %, Dexcom +2,86 %, Diamondback Energy +2,33 %, Advanced Micro Devices +1,87 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -8,60 %, Seagate Technology Holdings -5,00 %, Synopsys -4,52 %, Western Digital -3,97 %, Take-Two Interactive Software -3,91 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:34) bei 7.584,32 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Skyworks Solutions +12,80 %, PerkinElmer +7,82 %, APA Corporation +5,15 %, Qualcomm +4,95 %, Resmed +4,51 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -8,60 %, Coinbase -6,09 %, Chipotle Mexican Grill -6,03 %, Seagate Technology Holdings -5,00 %, Sysco -4,83 %
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