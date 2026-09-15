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    WDH/ROUNDUP/Kreise

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    Merz sagt Reise zur UN-Generaldebatte nach New York ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sagt seine UN-Reise nach New York ab
    • Wegen nötiger Präsenz bleibt Merz in Berlin
    • Wadephul soll Deutschland bei der UN vertreten
    WDH/ROUNDUP/Kreise - Merz sagt Reise zur UN-Generaldebatte nach New York ab
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Wochentag der Tagung der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag korrigiert)

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine für nächste Woche geplante Reise zur UN-Generaldebatte nach New York abgesagt. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen.

    Die Rede des Kanzlers in der Generaldebatte der UN-Vollversammlung war von den Vereinten Nationen für Mittwoch am späten Nachmittag eingeplant - drei Tage nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Diese beiden Wahlen gelten als mitentscheidend für die politische Zukunft des Kanzlers. Er ist seit dem Wahldebakel der CDU massiv unter Druck.

    Am Montag tagen die Spitzengremien der CDU, am Dienstag die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

    Generaldebatte jedes Jahr im September

    Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet jedes Jahr im September statt. Merz hatte im vergangenen Jahr auf eine Teilnahme verzichtet. Für Deutschland hatte stattdessen Außenminister Johann Wadephul (CDU) geredet. Das wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr so sein./mfi/DP/nas

     

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