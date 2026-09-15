Marktgeflüster
Ölpreis, Zinsen: Energie-Krise und Schulden-Krise zugleich? Marktgeflüster
Vor allem der Preis für Diesel - global zentral für Transporte und Landwirtschaft - erreicht ein neues Hoch, und nun überlegen nach Russland auch die USA ein Diesel-Exportverbot
Der Ölpreis steigt weiter, die Kapital-Zinsen erreichen heute den höchsten Stand seit vielen Jahren - das ist eine Kombination einer Energie-Krise mit einer Schulden-Krise! Vor allem der Preis für Diesel - global zentral für Transporte und Landwirtschaft - erreicht ein neues Hoch, und nun überlegen nach Russland auch die USA ein Diesel-Exportverbot. Saudi-Arabien, zweitgrößter Öl-Produzent der Welt, muss die September-Lieferungen nach Europa stoppen, nachdem die zentrale Ost-West-Pipeline des Landes mindestens wochenlang nicht mehr funktioniert. All das schürt die Inflation weite und treibt so die Kapitalmarkt-Zinsen perspektivisch noch weiter nach oben. Dafür halten sich die Aktienmärkte mit den relativ kleinen Verlusten noch gut - aber wie lange noch?
Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
InvestingPro Aktienanalysen, Profi-KI-Tools: 55%-Rabatt +15% Fugi-Code
(Werbung)
Das Video "Ölpreis, Zinsen: Energie-Krise und Schulden-Krise zugleich? Marktgeflüster" sehen Sie hier..