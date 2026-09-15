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    Zalando Aktie fällt um -3,37 % - 15.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Zalando Aktie bisher Verluste von -3,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando Aktie fällt um -3,37 % - 15.09.2026
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Wie hat sich die Zalando-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,37 % verliert die Zalando Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Zalando Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,20 % wieder ab und notiert heute bei 21,810. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Zalando, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,59 % Verlust nach sich zog.

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    Auf Wochensicht hat die Zalando Aktie damit -7,43 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zalando -10,90 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,43 %
    1 Monat -8,44 %
    3 Monate -10,59 %
    1 Jahr -11,07 %
    Stand: 15.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,76 Mrd.EUR € wert.

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    Zalando Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Zalando Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Zalando Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Zalando

    -3,45 %
    -7,56 %
    -7,95 %
    -10,17 %
    -10,81 %
    -11,30 %
    -76,10 %
    -35,67 %
    -5,79 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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