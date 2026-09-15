Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -5,00 %
Performance 1M: -17,28 %
Tagesperformance: -4,73 %
Performance 1M: -18,30 %
Tagesperformance: -4,67 %
Performance 1M: +42,50 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,17 %
Performance 1M: -10,41 %
Tagesperformance: -3,93 %
Performance 1M: +9,54 %
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: +14,69 %
Tagesperformance: -3,32 %
Performance 1M: -13,85 %
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: +5,90 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,90 %
Performance 1M: -20,92 %
Tagesperformance: -2,71 %
Performance 1M: -8,39 %
Tagesperformance: -2,63 %
Performance 1M: -22,99 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,63 %
Performance 1M: +11,88 %
Tagesperformance: -2,60 %
Performance 1M: -4,05 %
Tagesperformance: -2,44 %
Performance 1M: +1,93 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -5,41 %
Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: -11,04 %
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: -6,75 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: +3,41 %