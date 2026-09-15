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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    764,88€
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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,61 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -5,00 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,28 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,00 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,73 %
    Platz 3
    Performance 1M: -18,30 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,73 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 4
    Performance 1M: +42,50 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Abhängigkeit von MSTRs Kursentwicklung vom Bitcoin und die Erwartung neuer Höchststände. Als Treiber werden die begrenzte Bitcoin-Menge, eine wachsende Geldmenge und ein möglicher erneuter Bitcoin-Hype genannt. Diskutiert werden zudem extrem hohe Bewertungsziele bis zum Billionenwert, Short-Positionen mit möglichem Squeeze-Potenzial sowie regulatorische Entwicklungen, die neuen Schwung bringen könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -4,17 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,41 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,17 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -3,93 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,54 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,93 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,69 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: -3,32 %
    Platz 8
    Performance 1M: -13,85 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,32 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,90 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den bislang stabilen, als teuer empfundenen SpaceX-Kurs, der trotz erwarteter Rücksetzer wiederholt Käufer findet. Ein Anleger erwägt deshalb, seine kleine Position nach dem Erreichen der Gewinnzone zu halbieren. Fundamental werden ein möglicher KI-Hosting-Vertrag mit rund 1,11 Mrd. US-Dollar Monatsumsatz sowie staatliche und militärische Nachfrage positiv gesehen. Skepsis besteht gegenüber Weltraum-Rechenzentren und kostspieligen Marsplänen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -2,90 %
    Platz 10
    Performance 1M: -20,92 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,90 %.

    Xcel Energy
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 11
    Performance 1M: -8,39 %
    Chart Xcel Energy
    ISIN: US98389B1008
    WKN: 855009
    Die Xcel Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 12
    Performance 1M: -22,99 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein Kursziel von 300 US-Dollar bis Ende 2027 bei erwarteten 3,4 Mrd. US-Dollar Umsatz 2026 und rund 550 % Wachstum. Positiv gelten milliardenschwere Kundenvorauszahlungen und das Asset-Light-Modell. Risiken sind die unveränderte Prognose, hoher Kapitalbedarf, Verwässerung, Konkurrenz durch Hyperscaler und eine Wachstumsverlangsamung. Kurzfristig werden Kurse unter 150 US-Dollar und erhöhte Volatilität durch KI-Sorgen, Fed und Hexensabbat diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +2,63 %
    Platz 13
    Performance 1M: +11,88 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,63 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 14
    Performance 1M: -4,05 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 15
    Performance 1M: +1,93 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 16
    Performance 1M: -5,41 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    Starbucks
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 17
    Performance 1M: -11,04 %
    Chart Starbucks
    ISIN: US8552441094
    WKN: 884437
    Die Starbucks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 18
    Performance 1M: -6,75 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 19
    Performance 1M: +3,41 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

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    Autor
    wO Chartvergleich
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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