Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 15.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +11,91 %
Tagesperformance: +11,91 %
Platz 1
Performance 1M: +15,32 %
Performance 1M: +15,32 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -10,19 %
Tagesperformance: -10,19 %
Platz 2
Performance 1M: -28,91 %
Performance 1M: -28,91 %
Coinbase
Tagesperformance: -8,51 %
Tagesperformance: -8,51 %
Platz 3
Performance 1M: +24,59 %
Performance 1M: +24,59 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +8,43 %
Tagesperformance: +8,43 %
Platz 4
Performance 1M: +19,78 %
Performance 1M: +19,78 %
Jack Henry & Associates
Tagesperformance: -5,60 %
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 5
Performance 1M: +7,62 %
Performance 1M: +7,62 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 6
Performance 1M: +10,61 %
Performance 1M: +10,61 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -5,37 %
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 7
Performance 1M: -12,88 %
Performance 1M: -12,88 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 8
Performance 1M: +17,53 %
Performance 1M: +17,53 %
Sysco
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 9
Performance 1M: -0,95 %
Performance 1M: -0,95 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 10
Performance 1M: -17,28 %
Performance 1M: -17,28 %
CIENA
Tagesperformance: +4,55 %
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 11
Performance 1M: -24,97 %
Performance 1M: -24,97 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 12
Performance 1M: -18,30 %
Performance 1M: -18,30 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 13
Performance 1M: -2,56 %
Performance 1M: -2,56 %
F5
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 14
Performance 1M: +6,72 %
Performance 1M: +6,72 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 15
Performance 1M: +6,21 %
Performance 1M: +6,21 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 16
Performance 1M: -10,41 %
Performance 1M: -10,41 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 17
Performance 1M: -21,66 %
Performance 1M: -21,66 %
Thermo Fisher Scientific
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 18
Performance 1M: +8,65 %
Performance 1M: +8,65 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 19
Performance 1M: -26,35 %
Performance 1M: -26,35 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 20
Performance 1M: +12,58 %
Performance 1M: +12,58 %
Resmed
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 21
Performance 1M: -0,37 %
Performance 1M: -0,37 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 22
Performance 1M: +14,69 %
Performance 1M: +14,69 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 23
Performance 1M: -6,50 %
Performance 1M: -6,50 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 24
Performance 1M: +18,18 %
Performance 1M: +18,18 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 25
Performance 1M: -9,21 %
Performance 1M: -9,21 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 26
Performance 1M: -7,01 %
Performance 1M: -7,01 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 27
Performance 1M: -0,95 %
Performance 1M: -0,95 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 28
Performance 1M: +11,67 %
Performance 1M: +11,67 %
Yum Brands
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 29
Performance 1M: -1,03 %
Performance 1M: -1,03 %
EOG Resources
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 30
Performance 1M: +8,36 %
Performance 1M: +8,36 %
Humana
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 31
Performance 1M: +5,07 %
Performance 1M: +5,07 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 32
Performance 1M: +17,28 %
Performance 1M: +17,28 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 33
Performance 1M: -4,06 %
Performance 1M: -4,06 %
Rollins
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 34
Performance 1M: -6,46 %
Performance 1M: -6,46 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 35
Performance 1M: -13,85 %
Performance 1M: -13,85 %
Phillips 66
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 36
Performance 1M: +14,49 %
Performance 1M: +14,49 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 37
Performance 1M: -0,73 %
Performance 1M: -0,73 %
Fortive
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 38
Performance 1M: -10,82 %
Performance 1M: -10,82 %
Danaher
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 39
Performance 1M: +1,46 %
Performance 1M: +1,46 %
Devon Energy
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 40
Performance 1M: +12,77 %
Performance 1M: +12,77 %
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