Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 15.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.09.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Walt Disney
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 2
Performance 1M: +1,58 %
Performance 1M: +1,58 %
Amazon
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 3
Performance 1M: -5,53 %
Performance 1M: -5,53 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 4
Performance 1M: -11,10 %
Performance 1M: -11,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den weiteren Kursrückgang der Nike-Aktie Richtung 30–32 Dollar. Analysten senken ihre Kursziele und rechnen teils mit einer Gewinn- oder Umsatzwarnung sowie einem länger dauernden Turnaround. Die stark gestiegene Shortquote erhöht den Verkaufsdruck, könnte bei Eindeckungen aber eine Erholung auslösen. Positiv werden Nikes Netto-Cash-Position, sinkende Schulden und die historisch niedrige Bewertung gesehen; eine nachhaltige Trendwende wird eher ab 2027/2028 erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.
3M
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -11,60 %
Performance 1M: -11,60 %
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