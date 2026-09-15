Aktien mit extremer Performance im US 30 am 15.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den weiteren Kursrückgang der Nike-Aktie Richtung 30–32 Dollar. Analysten senken ihre Kursziele und rechnen teils mit einer Gewinn- oder Umsatzwarnung sowie einem länger dauernden Turnaround. Die stark gestiegene Shortquote erhöht den Verkaufsdruck, könnte bei Eindeckungen aber eine Erholung auslösen. Positiv werden Nikes Netto-Cash-Position, sinkende Schulden und die historisch niedrige Bewertung gesehen; eine nachhaltige Trendwende wird eher ab 2027/2028 erwartet.