Evonik Industries Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.09.2026

Die Evonik Industries Aktie ist bisher um -3,09 % auf 17,435€ gefallen. Das sind -0,555 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Evonik Industries Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Evonik Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,37 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,89 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +34,83 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,08 % im Plus-Minus-Bereich. Evonik Industries entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,96 % 1 Monat -4,89 % 3 Monate +13,37 % 1 Jahr +11,92 %

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Stand: 15.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,10 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Clariant und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,11 %. Clariant notiert im Minus, mit -0,27 %. Lanxess notiert im Minus, mit -2,81 %. Wacker Chemie legt um +1,02 % zu Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Evonik Industries Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Evonik Industries Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Evonik Industries Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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