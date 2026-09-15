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    Besonders beachtet!

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    Evonik Industries Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.09.2026

    Kursbewegung von -3,09 % bei Evonik Industries am 15.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Evonik Industries Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

    Evonik Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.09.2026

    Die Evonik Industries Aktie ist bisher um -3,09 % auf 17,435 gefallen. Das sind -0,555  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Evonik Industries Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Evonik Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,37 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,89 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +34,83 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,08 % im Plus-Minus-Bereich. Evonik Industries entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,96 %
    1 Monat -4,89 %
    3 Monate +13,37 %
    1 Jahr +11,92 %
    Stand: 15.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Evonik Industries Aktie

    Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,10 Mrd.EUR € wert.

    Kaum verändert - Dax am Tropf des Ölpreises


    Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach den Verlusten zu Wochenbeginn etwas stabilisiert. Eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen und bei den Anleiherenditen stützte am Dienstag die Kurse, sodass die wichtigsten Indizes letztlich kaum verändert …

    DAX schwächelt, US-Indizes rutschen ab: Diese Aktien stechen heute heraus


    Die globalen Aktienmärkte zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes teils Boden gutmachen, geraten die großen US-Leitbarometer spürbar unter Druck.

    Dax macht Verluste wett - Ölpreis und Anleiherenditen im Fokus


    Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstagnachmittag von seinen Anfangsverlusten vollständig erholt. Eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen und bei den Anleiherenditen stützte. Positive Impulse lieferte zudem die Ankündigung von Bundeskanzler …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Clariant und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,11 %. Clariant notiert im Minus, mit -0,27 %. Lanxess notiert im Minus, mit -2,81 %. Wacker Chemie legt um +1,02 % zu Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Evonik Industries Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Evonik Industries Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Evonik Industries Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Evonik Industries

    -3,06 %
    -5,96 %
    -4,89 %
    +13,37 %
    +11,92 %
    -0,40 %
    -35,72 %
    -38,83 %
    -47,02 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
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