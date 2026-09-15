Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit Mitte August
- Bitcoin fällt wegen Zinsen und Senatsentscheidung
- Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit August
- Gescheitertes Kryptogesetz belastet die Branche
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag unter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen und einer für die Kryptobranche negativen Entscheidung des US-Senats gelitten. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung fiel am Abend um bis zu fünf Prozent auf weniger als 75.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 21. August. Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas erholen, lag aber mit rund 75.600 Dollar immer noch deutlich unter dem Niveau vom Montagabend.
Damit ist die jüngste Erholungsphase, die den Bitcoin-Kurs bis auf mehr als 82.000 Dollar Anfang September getrieben hatte, wieder beendet. Der Bitcoin-Kurs ist im bisherigen Jahresverlauf um 13 Prozent gefallen, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.
Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) scheiterte im US-Senat ein Entwurf für ein weitreichendes Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen. Mit dem Gesetz sollte unter anderem die Marktstruktur für digitale Vermögenswerte reguliert werden. Zentraler Punkt wäre dabei gewesen, dass der Behörde zur Regulierung der Futures- und Optionsmärkte (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) die primäre Zuständigkeit für die Branche für digitale Vermögenswerte übertragen worden wäre.
Die meisten Unternehmen der Branche hatten dies erhofft, da damit das Regelwerk für den Kryptomarkt klarer werden würde und zuletzt auftretende Diskussionen über die rechtlichen Bedingungen beendet hätten. Der Gesetzesrückschlag kam zudem an einem Tag, an dem die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen ist. Steigende Zinsen machen sichere Anlagen wie Anleihen tendenziell attraktiver; spekulative Investments wie der Bitcoin verlieren zudem an Reiz.
Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte ein Bitcoin 40 Prozent seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um fast 60 Prozent an; seit September 2016 verteuerte sich der Bitcoin um mehr als 12.000 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um mehr als das 120-Fache nach oben.
Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei 1,5 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit circa 2,5 Billionen Dollar angegeben. Mit etwas mehr als 290 Milliarden Dollar beziehungsweise rund 180 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether./zb/nas
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EUR/USD Prognosen Update
Der Kursverlauf hat sich in den vergangenen Wochen an der 1,15er-Marke gestützt und das Januartief getestet. Dort zeigt sich in der laufenden Woche nach einem zurückgewiesenen Ausbruch über das Vorwochenhoch zunächst Unterstützung, sodass der Markt am heutigen Mittwoch auf einen nächsten Test des 1,1600er-Bereichs abzielen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1585 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1511 = Vorwochentief | 1,1410
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #31
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1371
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Am Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich zielen. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Nach Bruch des Januartiefs wirkte der 1,16er-Bereich als Widerstand, wodurch auch die 1,14er-Marke unterschritten wurde und der Kurs auf neue Jahrestiefs gefallen ist. Die zuletzt mehrwöchige Stabilisierung im Bereich des März-Tiefs ist in der vergangenen Woche wieder nach unten aufgelöst worden. Damit rückt die gebrochene Unterstützung als neuer Widerstand in den Fokus. Am Montag bleibt zu beobachten, ob sich der Abwärtsdruck fortsetzt oder eine erste Gegenbewegung einsetzt.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1400
Nächste Widerstände: 1,1410 | 1,1449 = Vorwochenhoch | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1364 = Vorwochentief | 1,1324 | 1,1276
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich bis Dienstag herauskristallisieren, ob ein erster Ausbruch aus der vormaligen Spanne Bestand hat und sich der Abwärtsimpuls fortsetzt, oder ob eine Rückkehr über das März-Tief eine Fortsetzung der Stabilisierung einleitet. Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed wäre bis zum Termin auch mit weniger Dynamik zu rechnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1330 bis 1,1390 alternativ 1,1370 bis 1,1430
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich, dass der GD 20 bei rund 1,1416 nun als erster Widerstand von oben auf den Kurs drückt. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Abwärtstendenz vorerst entschärfen. Bleiben die Notierungen darunter, rückt das 2023er-Jahreshoch bei 1,1276 als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Entsprechende Impulse könnten durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch in den Markt kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1260 bis 1,1450
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte bei einem Bruch des 2023er-Jahreshochs der Weg für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der 1,12er-Marke frei werden. Gelingt hingegen eine Stabilisierung über dem März-Tief, wäre ein erneuter Test der 1,15er-Marke bzw. des Januartiefs das wahrscheinlichere Szenario.
Mögliche Wochenspanne: 1,1180 bis 1,1330 alternativ 1,1380 bis 1,1530
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
Montag der 13 te