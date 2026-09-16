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    Wolfram, Bier und Impfstoffe: Was Almonty Industries, Heineken und BioNTech verbindet

    Ein Rohstoffkonzern, dessen Aktienkurs sich innerhalb eines Jahres verdreifacht hat, weil ein unscheinbares Schwermetall zur begehrten Mangelware wird. Ein Brauereiriese, der seit Jahrzehnten eine Cash-Maschine in Afrika betreibt und ein klares …

    Wolfram, Bier und Impfstoffe: Was Almonty Industries, Heineken und BioNTech verbindet
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Ein Rohstoffkonzern, dessen Aktienkurs sich innerhalb eines Jahres verdreifacht hat, weil ein unscheinbares Schwermetall zur begehrten Mangelware wird. Ein Brauereiriese, der seit Jahrzehnten eine Cash-Maschine in Afrika betreibt und ein klares Konzept hat, um die Marge zu erhöhen. Ein Pharmapionier, der nach dem Ende des Covid-Booms sein nächstes Kapitel schreibt – mit einer Fabrik, die buchstäblich aus Containern besteht. Auf den ersten Blick haben Almonty Industries, Heineken und BioNTech nicht viel gemeinsam. Auf den zweiten Blick setzen alle drei auf denselben unterschätzten Markt. Hier erfahren Sie, wie Sie als Anleger davon profitieren können.

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