XGRIDS stellt auf der INTERGEO 2026 den Lixel L3 vor und setzt damit einen neuen Maßstab für die räumliche Erfassung mit einer validierten Genauigkeit von 5 mm

MÜNCHEN, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- XGRIDS, das Unternehmen für räumliche Intelligenz, hat heute den Lixel L3 vorgestellt, seinen hochpräzisen Flaggschiff-Raumscanner mit einer validierten relativen Genauigkeit von 5 mm , die in einem dokumentierten Test anhand gemessener Referenzwerte nachgewiesen wurde.

Der L3 vereint einen hochpräzisen LiDAR, ein Echtfarben-Bildverarbeitungssystem, ein integriertes RTK-System und ein eingebautes Display in einem System und vereint so Geometrie, Farbe, Positionierung und Datenausgabe in einem einzigen Erfassungsworkflow. Die erfassten Daten können lokal verarbeitet und in 3D-Ausgaben für nachgelagerte Anwendungen umgewandelt werden. Dabei erfasst der L3 in der Regel etwa 100 Quadratmeter in 10 Minuten und liefert dabei hochpräzise Daten sowie fotorealistische 3D-Modelle, wodurch er sich besonders gut für große, komplexe Standorte eignet.

Geprüfte Genauigkeit von 5 mm

Der Lixel L3 erreicht eine relative Genauigkeit von 5 mm und eine absolute Echtzeitgenauigkeit von ca. 2,5 cm. Sein integriertes SLAM-System sorgt während des gesamten Scans für Stabilität, während die bildgestützte Lokalisierung in Echtzeit und die Nivellierungsoptimierung dazu beitragen, die kumulierte Abweichung bei längeren Scansitzungen zu kontrollieren.

„Eine relative Genauigkeit von 5 mm ist nur dann von Bedeutung, wenn sie sich in der Praxis bewährt und die Daten direkt in BIM übernommen werden können", sagte Sunny Liao, Leiter des internationalen Vertriebs und Marketings bei XGRIDS. „Kunden können die Daten lokal erfassen, verarbeiten und exportieren, und die Daten sind sofort für den Workflow bereit."

Fotorealistische räumliche Erfassung

Das L3 kombiniert hochpräzise räumliche Erfassung mit einem 1/1,3-Zoll-CMOS-4K-HDR-Bildgebungssystem und erfasst so neben präziser Geometrie auch Farb- und Oberflächendetails. Aus einem einzigen Scan erzeugt L3 eine Echtfarben-Punktwolke, ein detailliertes Gittermodell und fotorealistische 3DGS-Modelle. Während 3DGS zunehmend in die Mainstream-Produktion Einzug hält – was sich unter anderem daran zeigt, dass Autodesk die Unterstützung für 3DGS in 3ds Max eingeführt hat und Trimble es in SketchUp integriert hat –, gehört das proprietäre LCC2-Format von XGRIDS zu den ersten 3DGS-Formaten, die von etablierten Softwareplattformen unterstützt werden, und bringt fotorealistische physische Objekte direkt in die Arbeitsabläufe der AEC-Branche, der Film- und Unterhaltungsindustrie sowie der virtuellen Produktion ein.

Entwickelt für Außendienstteams

Das für den Außendiensteinsatz konzipierte L3 verfügt über ein 4,3-Zoll-Display zur Anzeige von Scan-Status, Flugbahn und Erfassungsbereich. Die Kartenfusion richtet mehrere Scans ohne voreingestellte Kontrollpunkte aus, während die Datenschutzfunktion Gesichter und Kennzeichen unkenntlich machen kann.

Das XGRIDS Lixel L3 vereint Präzision und Fotorealismus auf einem neuen Niveau und setzt damit neue Maßstäbe dafür, wie physische Umgebungen erfasst, rekonstruiert und genutzt werden. Da 3DGS zunehmend in die Mainstream-Produktion Einzug hält und räumliche Daten zu einer grundlegenden Ebene für digitale Erlebnisse werden, baut XGRIDS die Infrastruktur auf, die die physische Realität mit der digitalen Welt verbindet.

KONTAKT:

Nicole Nian

nicole.nian@xgrids.com

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