InkSonic bringt den Spark F13 auf den Markt, einen 13-Zoll DTF-Drucker speziell für kleine Unternehmen

SHENZHEN, China, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- InkSonic, ein führender Anbieter von erschwinglichen DTF-Drucklösungen, gab heute die Markteinführung des InkSonic Spark F13 bekannt. Dieser 13-Zoll-DTF-Drucker wurde entwickelt, um kleinen Unternehmen und Kreativen den Weg von der kreativen Idee zur Produktion individueller Bekleidung zu erleichtern. Er vereint intelligente Tintenüberwachung, optimierte Wartung und einen intuitiveren Druck-Workflow für die tägliche DTF-Produktion.

Entwickelt, um die Wartung zu vereinfachen und die Arbeitsabläufe für Kreative und wachsende Bekleidungsunternehmen zu optimieren.

Wichtigste Produktmerkmale

Zu den wichtigsten Funktionen des Spark F13 gehören:

Intelligente Tintenstandüberwachung: Warnt den Benutzer, bevor die Tinte aufgebraucht ist, um kostspielige Produktionsverzögerungen zu vermeiden.

Automatisierte Wartungsroutine: Hält den Druckkopf mit minimalem manuellem Aufwand sauber und betriebsbereit, wodurch Ausfallzeiten deutlich reduziert werden.

Intuitives visuelles Überwachungssystem: Intuitives visuelles Überwachungssystem: Ermöglicht es Bedienern, den gesamten Druckablauf in Echtzeit von einem verbundenen Gerät aus zu überwachen.

Zielgruppe / Anwendungsbereiche

Der Spark F13 ist speziell auf Etsy- und Shopify-Verkäufer, kleine Bekleidungsgeschäfte und Unternehmer im Heimarbeitsbereich zugeschnitten, die ihr Angebot um individuellen DTF-Druck erweitern möchten. Er unterstützt die Produktion von individuell gestalteten T-Shirts, Tragetaschen und anderen Bekleidungsartikeln sowie Merchandise-Artikeln in kleinen Auflagen.

Zitat des Unternehmens:

„Wir haben den Spark F13 entwickelt, um die technischen Hürden zu beseitigen, die Kreative behindern", so David, Gründer von InkSonic. „Unser Ziel ist es, professionellen Druck zugänglicher zu machen, damit Nutzer klein anfangen, kreative Ideen in echte Produkte umsetzen und ihr Geschäft selbstbewusst ausbauen können."

Verfügbarkeit

Der InkSonic Spark F13 ist ab dem 15. September 2026 über die offizielle InkSonic-Website (www.inksonic.com) erhältlich. Verbraucher können sich auf der Website in die Warteliste eintragen, um als Erste Zugang zu Vorabzugängen und speziellen Einführungsangeboten zu erhalten.

Informationen zu InkSonic

InkSonic ist ein spezialisierter Anbieter von DTF-Druckern und DTF-Drucklösungen für Kreative, Unternehmer und kleine Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die DTF-Produktion durch praktische Druckgeräte und Arbeitsabläufe zugänglicher zu machen. Geleitet von seinem Slogan „Start small, Print big" befähigt InkSonic Nutzer dazu, selbstbewusst zu wachsen.

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