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    Allianz - Kippt jetzt die Stimmung? KI-Schock bei Aixtron! Rohstoff-Perle Power Metallic Mines vor Gegenbewegung nach oben?

    Die Allianz folgt stoisch ihrem Trend nach oben, so hatte es zumindest bis zuletzt den Anschein, aber damit könnte jetzt Schluss sein, denn die Stimmung droht zu kippen. Das hat der bisherige High-Flyer aus dem Halbleitersektor Aixtron schon hinter …

    Allianz - Kippt jetzt die Stimmung? KI-Schock bei Aixtron! Rohstoff-Perle Power Metallic Mines vor Gegenbewegung nach oben?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Allianz folgt stoisch ihrem Trend nach oben, so hatte es zumindest bis zuletzt den Anschein, aber damit könnte jetzt Schluss sein, denn die Stimmung droht zu kippen. Das hat der bisherige High-Flyer aus dem Halbleitersektor Aixtron schon hinter sich gebracht, denn im Zuge hitziger KI-Debatten geriet die Aktie zuletzt nochmals plötzlich gewaltig ins Wanken und stürzte ab. War´s das, oder kommt da noch mehr? Gleichzeitig keimt in der Rohstoffbranche neue Hoffnung auf, denn Power Metallic Mines sorgt mit hochgradigen Funden für Aufsehen. Bietet der jüngste Drawdown bei der Aktie jetzt eine fantastische Einstiegsgelegenheit? Fragen über Fragen! Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Zahlen, Risiken und Chancen dieser drei Werte. Erfahren Sie, wo ein interessanter Wert für Ihr Depot jetzt lauern könnte.

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    Verfasst von Zukunftsbilanzen
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