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    SKE bringt „Cool For The Summer" mit einer lebhaften Festival-Aktion zum „Appetite On The Farm 2026"

    LONDON, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- SKE, eine führende Vape-Marke in Großbritannien und Europa, setzte ihre Kampagne „Cool For The Summer" im Rahmen des beim Appetite On The Farm 2026 um und fungierte dabei als exklusiver E-Zigaretten-Sponsor des Festivals, das vom 29. bis 30. August in der Kelvedon Hall in Essex stattfand und mehr als 20.000 Besucher anzog.

    Event highlights

    Den Sommergeist von SKE auf das Festival bringen

    Als exklusiver Vape-Sponsor gestaltete SKE einen eigens dafür vorgesehenen Aktionsbereich, der vom Flair eines britischen Bauernhofs auf dem Land inspiriert war. Die offene Holzkonstruktion und das auffällige SKE-Logo bildeten einen markanten Blickfang auf dem Festivalgelände, während das entspannte, einladende Design perfekt zur Außenkulisse von Appetite On The Farm passte. Der Bereich, der das Markenmotto „Enjoy SKE, Enjoy Every Moment" verkörperte, entwickelte sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt für Festivalbesucher, an dem Gruppen von Freunden vorbeikamen, um die Marke zu entdecken, Fotos zu machen und an Aktivitäten teilzunehmen. Die Kombination aus Musik, geselligem Beisammensein und der Open-Air-Atmosphäre des Festivals trug dazu bei, rund um die  SKE Aktion eine entspannte und energiegeladene Stimmung zu schaffen.

    Genüsse, Preise und Festivalerlebnisse

    Während der zweitägigen Veranstaltung bot SKE ein Programm mit verschiedenen Aktivitäten an, das darauf abzielte, erwachsene Besucher dazu anzuregen, die Marke in einer ungezwungenen Festivalatmosphäre kennenzulernen.

    Verkostung verschiedener Geschmacksrichtungen: Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die Flaggschiff- s von SKE – SKE BAR und SKE BAR 15K – zu entdecken, wobei eine Auswahl an erfrischenden Eis-, süß-säuerlichen und tropischen Fruchtaromen zur Verkostung bereitstand.

    Die SKE BAR vereint ein vertrautes Design und eine bekannte Geschmacksauswahl mit einem wiederverwendbaren Pod-System. Es verfügt über einen wiederaufladbaren 500-mAh-Akku mit Typ-C-Ladeanschluss und ein austauschbares Pod-System aus strapazierfähigem, recycelbarem PCG-Material. Das Gerät ist so konzipiert, dass es während der gesamten Nutzungsdauer einen gleichbleibenden Geschmack gewährleistet.

    Daneben bot der SKE BAR 15K eine Variante mit höherer Kapazität an, die bis zu 15.000 Züge, einen 850-mAh-Akku, einen einsehbaren oberen Tank und dynamische Lichteffekte bot. Durch sein größeres Format und sein unverwechselbares Design eignete es sich besonders gut für das Festivalumfeld im Freien.

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    PR Newswire (dt.)
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