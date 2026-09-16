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    Urteil im Streit um 'Likör ohne Ei' erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • OLG Schleswig-Holstein urteilt über „Likör ohne Ei“
    • Landgericht Kiel sah keinen Verstoß gegen EU-Recht
    • Spirituosenverband klagt gegen veganen Likör
    Urteil im Streit um 'Likör ohne Ei' erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHLESWIG (dpa-AFX) - Darf ein Likör, der kein Ei enthält, auch so heißen? Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht verkündet am Mittwoch (9.30 Uhr) sein Urteil in der Berufungsverhandlung. Das Landgericht Kiel hatte im Oktober 2025 entschieden, dass die Bezeichnung "Likör ohne Ei" nicht gegen EU-Recht verstoße und nicht irreführend sei. Gegen das Urteil ging der Schutzverband der Spirituosen-Industrie in Berufung.

    Er ist der Auffassung, dass die Bezeichnung gegen die EU-Spirituosenverordnung verstößt, wonach die Bezeichnung "Eierlikör" nur für Produkte zulässig ist, die Eier enthalten. Bereits die bloße Bezugnahme auf Eier sei unzulässig. Der Verband hatte einen kleinen Produzenten aus dem schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg verklagt, der den "Likör ohne Ei" - einen veganen Likör auf Sojabasis - produziert./gyd/DP/jha






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