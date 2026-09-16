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    Rock Tech Lithium gibt die Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung auf bis zu 6,0 Mio. CAD bekannt

    Rock Tech Lithium gibt die Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung auf bis zu 6,0 Mio. CAD bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

     

              Der Abschluss der zweiten Tranche beläuft sich auf 3,51 Mio. CAD

              Die erste und zweite Tranche übersteigen zusammen bereits das ursprüngliche Platzierungsvolumen von 5,2 Mio. CAD

              3,25 Mio. CAD wurden von einem neuen strategischen Investor für das Guben-Projekt eingeworben

              Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Derek Sobel seine Position als CFO wieder aufgenommen hat

     

    Toronto, ON, September 15, 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich, eine Aufstockung seiner zuvor angekündigten, non-brokered Privatplatzierung bekannt zu geben, in deren Rahmen das Unternehmen nun insgesamt bis zu 9.219.301 Units (die „Units“) zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit ausgeben kann, was einem Erlös von insgesamt bis zu ca. 6,0 Mio. CAD entspricht (die „Platzierung“), sowie den Abschluss der zweiten Tranche der Platzierung.

     

    Die zweite Tranche umfasste 5.402.493 Units mit einem Erlös von insgesamt 3,51 Mio. CAD. Bis heute hat das Unternehmen im Rahmen der Platzierung insgesamt 8.171.793 Einheiten zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit ausgegeben, was einem Erlös von insgesamt rund 5,31 Mio CAD entspricht.

     

    Ein strategischer Investor hat Anteile im Gesamtwert von 3,25 Mio. CAD aus der Platzierung gezeichnet; das Unternehmen geht davon aus, mit diesem Investor eine strategische Kapitalbeteiligung auf Projektebene an seinem vollständig genehmigten Lithiumhydroxid-Konverter in Guben (Brandenburg, Deutschland) einzugehen.

     

    Jede Unit besteht aus einer Stammaktie am Kapital von Rock Tech (die „Stammaktien“) und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie wird als „Optionsschein“ bezeichnet). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Optionsaktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,90 CAD pro Optionsaktie innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum des jeweiligen Optionsscheins, vorbehaltlich und gemäß den Bedingungen der den Optionsschein verbriefenden Urkunde, einschließlich einer Anpassung unter bestimmten Umständen.

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    Rock Tech Lithium gibt die Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung auf bis zu 6,0 Mio. CAD bekannt Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt •          Der Abschluss der zweiten Tranche beläuft sich auf 3,51 Mio. CAD•          Die erste und zweite Tranche übersteigen …
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