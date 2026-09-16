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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 29. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Entscheid und US-Daten prägen den 16. September
    • EU-Inflation und US-Arbeitsmarkt stehen im Fokus
    • BMW, BYD und BAT prägen den 29. September
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 29. September 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 29. September

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

    USA: Salesforce, Investor Day
    USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
    14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    16:00 USA: Lagerbestände 7/26
    20:00 USA: Notenbank-Entscheidung

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

    10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen

    13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

    17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

    DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung

    DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen
    10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030 15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London
    17:00 USA: Intuit, Investor Day

    DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag
    DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
    NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
    14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Hausverkäufe 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange

    10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten

    10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe

    12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)

    14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

    DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:00 GBR: Verbrauchervertrauen 9/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 8/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/26
    10:00 ITA: Leistungsbilanz 7/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 7/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 8/26
    16:00 USA: Frühindikator 8/26
    JPN: Notenbank-Entscheidung

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026

    10:00 DEU: Eröffnung des Tags der Schiene u.a. mit Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe und informelles Treffen der Finanzminister der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
    12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
    14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall

    IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 DEU: Tui, Buchungs-Update
    08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen
    09:00 DEU: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. Sept.)

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Nettostaatsverschuldung 8/26
    08:45 FRA: Einzelhandelsumsatz 7/26
    10:00 SPA: Handelsbilanz 7/26
    11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 9/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26 16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 9/26
    16:00 USA: Richmond-Herstellerindex

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen
    10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen
    19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect
    DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition USA: McDonald's, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke

    12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

    DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)

    DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)

    DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26
    08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen
    22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen
    DEU: Verbio, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26
    09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
    10:00 DEU: Ifo-Index 9/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26
    15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26
    16:00 USA: Neubauverkäufe
    17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie
    USA: Baugenehmigungen

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie

    11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren

    12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)

    18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26
    08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)
    09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)
    10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26
    16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26
    17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 CHE: Roche, Pharma Day
    15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung
    FRA: Totalenergies, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

    EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.

    EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

    FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    CHN: BYD, außerordentliche Hauptversammlung
    DEU: BMW, Capital Markets Day
    GBR: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Dax FRA: General Mills, Hauptversammlung
    USA: Carnival, Q3-Zahlen
    USA: General Mills, Hauptversammlung
    USA: Jefferies, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26
    10:00 ITA: Industrieumsatz 7/26
    10:30 GBR: Konsumentenkredite 8/26
    10:30 GBR: Geldmenge M4 8/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 9/26
    11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/26
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/26
    16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26
    16:00 USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen Der Bundesgerichtshof verhandelt über vier Verfahren, in denen es um die Lieferung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie geht.

    11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

    13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

    14:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu Auswirkungen des digitalen Omnibus auf die europäische Digitalregulierung von Weizenbaum-Institut und Bertelsmann Stiftung, unter dem Titel «Nach dem digitalen Omnibus: Was bleibt, was verändert sich, wie geht es weiter?»

    17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

    CHE: WEF-Bericht über globale Geschlechterkluft. Die Stiftung Weltwirtschaftsforum schaut jedes Jahr, wie es um die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit bestellt ist.

    DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung Wissenschaft und Finanzaufsicht beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung der weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions - LSIs) in Deutschland.

    DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

    DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

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