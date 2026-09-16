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    US-Zeitungen

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    USA wollen Israel Zehntausende schwere Bomben liefern

    Für Sie zusammengefasst
    • USA planen Israels Bombenlieferung im Milliardenwert
    • Geplant sind 40.000 schwere Bomben für Israel
    • Der Einsatz löste wegen ziviler Opfer Empörung aus
    US-Zeitungen - USA wollen Israel Zehntausende schwere Bomben liefern
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Israel Zehntausende tonnenschwere Bomben im Milliardenwert liefern. Wie die "Washington Post" und die "New York Times" unter Berufung auf einen US-Beamten berichten, umfasst der 2,8 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) schwere Deal 40.000 Ein-Tonnen-Bomben. Israel hatte mit dem Einsatz solcher Bomben im Gazastreifen und im Libanon international Empörung ausgelöst, da aufgrund der gewaltigen Explosionskraft und des großen Zerstörungsradius viele Zivilisten getötet wurden.

    Es handelt sich den Berichten zufolge um eine der umfangreichsten Lieferungen US-amerikanischer Munition an den Verbündeten. Der US-Kongress wurde demnach informell über das geplante Rüstungsgeschäft informiert, das 20.000 Bomben vom Typ Mk84 sowie 20.000 BLU-117-Bomben umfasst. Israel hatte den Berichten zufolge allein im Krieg gegen die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen Hunderte solcher schweren Bomben über dem abgeriegelten Küstengebiet abgeworfen./ln/DP/zb






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