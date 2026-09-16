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    Dertour

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    Mehr Spätbucher - Urlaubsplanung verschiebt sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Spätbuchungen legten im Sommer 2026 leicht zu
    • Nachfrage blieb trotz Reiselust unter dem Vorjahr
    • Warme Badeziele blieben das beliebteste Urlaubsmotiv
    Dertour - Mehr Spätbucher - Urlaubsplanung verschiebt sich
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    KÖLN (dpa-AFX) - Krisenherde in diversen Weltregionen und der Hitzesommer in Europa haben die reiselustigen Deutschen relativ cool gelassen. Beim Buchungsverhalten der Kunden der Dertour Group für die Monate Juni bis September 2026 gab es eine leichte Verschiebung: Der Anteil der Spätbucher nahm im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,5 Punkte auf 28,5 Prozent zu, wie der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter in Köln mitteilte. Darunter versteht Dertour Reisen mit einer Buchung von maximal 50 Tagen vor der Abreise.

    Mittelfristige Buchungen - 51 bis 150 Tage im Voraus - machten 32,5 Prozent aus (minus 1,5 Punkte). Die meisten Urlauber waren früh dran: 39 Prozent (minus 1 Punkt) machten ihre Reisepläne mehr als fünf Monate vor Beginn fix.

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    "Viele Reisende verschoben ihre Urlaubsplanung zunächst und buchten später als im Vorjahr. Dadurch gewann Last Minute im Sommer spürbar an Bedeutung", sagte der Gechäftsführer von Dertour für Deutschland und Österreich, Boris Raoul. Die Nachfrage habe unterm Strich "nicht das hohe Niveau des Vorjahres erreicht". "Nicht fehlende Reiselust, sondern eine phasenweise Zurückhaltung bei Reiseentscheidungen prägte das Reiseverhalten im Sommer 2026", führte der Manager aus.

    Die beliebtesten Ziele

    Ein Szenario bewahrheite sich nicht: Treibstoffmangel für Flugreisen nach Beginn des Iran-Kriegs. Lediglich an Drehkreuzen im Nahen Osten habe es zeitweise Einschränkungen gegeben. In einer typischen Sommerferienwoche zählte Dertour in diesem Jahr durchschnittlich rund 5.300 Abflüge und damit 600 mehr als im Vorjahr.

    Auf der Kurz- und Mittelstrecke waren bei Dertour die beliebtesten Urlaubsziele die Türkei, Spanien, gefolgt von Griechenland, Deutschland und Ägypten. Auf der Fernstrecke behaupteten die Inselparadiese im Indischen Ozean (Malediven, Mauritius, Seychellen) Platz eins. Nordamerika und Thailand lagen wie im Vorjahr auf Rang zwei und drei, dahinter liegen die Karibik und Ostafrika.

    Einzelne nordische Reiseziele hätten sich besser als der Gesamtmarkt entwickelt, merkte Sven Schikarsky an, der bei Dertour das Produktmanagement leitet. "Insgesamt erkennen wir in unseren Buchungsdaten jedoch keinen breiten Trend hin zu kühleren Destinationen. Der klassische Badeurlaub in warmen Regionen blieb das dominierende Urlaubsmotiv."

    Grundlage für die Auswertung sind die Buchungen bei Dertour und den Marken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix Last Minute für Reisetermine vom 1. Juni bis 30. September./brd/DP/zb

    TUI

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 6,521 auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +53,28 %/+37,95 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TUI-Aktie, der neben dem saisonalen Sommerloch vor allem mit der Eskalation im Nahen Osten, steigenden Ölpreisen und höherer Volatilität erklärt wird. Diskutiert werden Kaufchancen um 6,57 Euro, das Risiko weiterer Rückgänge sowie die Bewertung: erwartete EBITDA- und Nettogewinne, geringe Dividende, schwächere Cashgenerierung, hohe Abhängigkeit vom UK-Geschäft und eine niedrige Treibstoffabsicherung für 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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