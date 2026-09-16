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    Bauernverbände

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    Agrardiesel-Entlastung bleibt wichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • Agrardiesel-Anträge sinken um rund 18 Prozent
    • Bauernverbände betonen die zentrale Bedeutung
    • Hoher Aufwand und Kürzungen bremsen Anträge
    Bauernverbände - Agrardiesel-Entlastung bleibt wichtig
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Zahl der Anträge auf Agrardiesel-Entlastung ist nach den jüngsten verfügbaren Daten deutlich gesunken. Während nach aktuellen Zahlen des Zolls für das Wirtschaftsjahr 2021 bundesweit 165.975 Anträge gestellt wurden, waren es für das Wirtschaftsjahr 2024 lediglich 136.628 - ein Rückgang um rund 18 Prozent. Die Bauernverbände sehen in dem Rückgang aber keinen Beleg für eine geringere Bedeutung der Entlastung. Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 liegen noch nicht vor.

    Der Deutsche Bauernverband bezeichnete die Agrardiesel-Entlastung als "ein zentrales Instrument zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft". Gründe für den Rückgang seien einerseits die schrittweise Kürzung der Steuerentlastung in den vergangenen beiden Jahren und teilweise ein hoher bürokratischer Aufwand, der sich gerade für kleinere Betriebe nicht lohne.

    Die von der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP beschlossene Abschaffung der Agrardiesel-Rückerstattung hatte ab Dezember 2023 zu bundesweiten Bauernprotesten geführt. Die neue schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) machte die Abschaffung dann rückgängig./sus/DP/zb






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