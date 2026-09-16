Ho-Chi-Minh-Stadt erweitert seine Entwicklungszonen und stärkt die lokalen diplomatischen Verbindungen

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Ho Chi Minh City festigt seine Position als Drehscheibe für die Vernetzung globaler Ressourcen und die Stärkung der lokalen Diplomatie durch die erfolgreiche Ausrichtung des 3. Ho Chi Minh City Friendship Dialogue (FD 2026) , der vom 10. bis 12. September im Vung Tau Ward stattfand.

Unter dem Motto „City Diplomacy: A Driving Force for Innovation and Sustainable Development" bringt die diesjährige Veranstaltung führende Persönlichkeiten aus zahlreichen ausländischen Kommunen und internationalen Organisationen zusammen, um strategische Perspektiven zur lokalen Diplomatie und einen proaktiven Ansatz zur internationalen Integration auszutauschen. Auf der Bürgermeisterkonferenz diskutierten die Teilnehmer und erzielten einen Konsens darüber, wie lokale Diplomatie genutzt werden kann, um technologische Ressourcen und Talente anzuziehen, mit dem Ziel, ein modernes städtisches Ökosystem aufzubauen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Die teilnehmenden Kommunen schlugen zudem eine Reihe von Lösungen vor, um Unternehmen zu ermutigen, in Forschung und Entwicklung (F&E) zu investieren, Innovationsergebnisse zu vermarkten und die Rolle der Kommunalverwaltungen bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Häfen und der Erfüllung von Nachhaltigkeitsstandards der nächsten Generation zu stärken.

Ein bemerkenswertes Ergebnis war die Unterstützung der Teilnehmer für eine Initiative zur Untersuchung eines multilateralen Kooperationsmechanismus auf Stadtebene im Bereich der Seehäfen. Ziel ist es, ein regelmäßiges Forum für den Erfahrungsaustausch, den Datenaustausch, den Ausbau von Verbindungen und die Koordination zwischen den Häfen zu schaffen sowie Märkte zu erweitern und Lieferketten zu vernetzen, um Nachhaltigkeitsstandards der nächsten Generation zu erfüllen.

Ein neues Profil für eine Stadt mit Tiefwasserhäfen

Seit dem 1. Juli 2025 ist Ho Chi Minh City nach der Fusion mit Binh Duong und Ba Ria - Vung Tau in eine neue Entwicklungsphase eingetreten. Sie erstreckt sich nun über eine Fläche von mehr als 6.770 km² und hat mehr als 14 Millionen Einwohner. Die erweiterte Stadt vereint drei der dynamischsten Wachstumspole Vietnams: ein Finanz-, Handels-, Dienstleistungs-, Wissenschafts- und Technologiezentrum im städtischen Kerngebiet; einen Hightech-Industriestandort im Gebiet von Binh Duong; sowie ein Tiefwasserhafensystem, die Meereswirtschaft, den Energiesektor und den Küstentourismus im Gebiet von Vung Tau. Dieser erweiterte Entwicklungsspielraum wird durch wichtige rechtliche Rahmenbedingungen gestützt, darunter das am 24. August 2026 von der National Assembly verabschiedete Law on Urban Development sowie die Politburo Resolution No. 09-NQ/TW vom 19. Mai 2026, über den Aufbau und die Entwicklung von Ho Chi Minh City in der neuen Ära, in dem Ziele für das Pro-Kopf-GRDP von 14.000 USD bis 2030 und 75.000 USD bis 2045 festgelegt sind.