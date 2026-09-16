🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReynolds American AktievorwärtsNachrichten zu Reynolds American
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zigarren und Zigarillos könnten viel teurer werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Zigarren könnten ab Januar um 60 Prozent teurer werden
    • Branchenumsatz könnte um sieben Prozent sinken
    • Höhere Preise gefährden wohl Jobs und Fachhändler
    Zigarren und Zigarillos könnten viel teurer werden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND/BÜNDE (dpa-AFX) - Wer Zigarren oder Zigarillos kauft, muss ab Januar womöglich deutlich mehr zahlen als bislang. Sollte ein Vorhaben der Koalitionsfraktionen im Bundestag umgesetzt werden, würden erheblich mehr Steuern anfallen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie, Bodo Mehrlein, der dpa bei der Fachmesse Intertabac in Dortmund. "Es wäre eine Steuer-Explosion, wodurch die Preise um 50 bis 60 Prozent steigen würden."

    Dadurch drohten der Branche herbe Einbußen. "Kostet eine beispielhafte Zigarre jetzt 10 Euro, so wären es dann vielleicht 16 Euro - das ist so viel mehr Geld, da dürfte sich manch Verbraucher zurückhalten und doch keine kaufen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Altria Group!
    Long
    65,49€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    75,07€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Branche hat mit schwächelnder Nachfrage zu kämpfen

    So ein Rückschlag träfe die Branche besonders hart, da sie aktuell ohnehin schon mit einer schwächelnden Nachfrage zu kämpfen habe. "Die schlechte Wirtschaftslage spüren wir, der Umsatz der deutschen Zigarrenindustrie dürfte dieses Jahr sechs bis sieben Prozent niedriger liegen als im Vorjahr."

    Wegen hoher Spritpreise an der Zapfsäule und anderer gestiegener Alltagskosten guckten die Verbraucher eben stärker auf den Preis. "Irgendwo spart man dann - und das ist dann eben auch mal die Packung Zigarillos oder die gute Zigarre, die nicht gekauft wird."

    In Deutschland gibt es Verbandsangaben zufolge sieben Firmen, die Zigarren herstellen, vier von ihnen sitzen in Bünde und eine in Minden-Lübbecke (NRW). Hinzu kommen 15 Importeure, die in Deutschland Ware aus dem Ausland verkaufen. Insgesamt hat die Branche Verbandsangaben zufolge 1.640 Beschäftigte. Der Tabak der hierzulande hergestellten Zigarren und Zigarillos kommt größtenteils aus Lateinamerika und Indonesien.

    Nischenbranche bangt um ihre Jobs

    Pro Jahr werden in Deutschland den Angaben zufolge rund zwei Milliarden Zigarillos und Zigarren verkauft. Die beiden Produkte fallen in die gleiche Steuerkategorie, daher wird aus staatlicher Sicht nicht unterschieden.

    "Sollte die Koalition ihr Vorhaben nicht wesentlich abschwächen, würde uns das hart treffen: Der Verlust von Arbeitsplätzen wäre wohl unvermeidlich", sagt Mehrlein und betont, dass es bei den Produkten seiner Branche nicht um reine Luxusgüter gehe. "Wir stehen nicht nur für die High-End-Zigarre für mehr als 100 Euro, sondern auch für gute Mittelklasse-Waren: Unsere Kunden sind nicht nur die Reichen, sondern auch der kleine Mann, der im Schrebergarten gern sein Zigarillo raucht."

    Der Verbandsvertreter macht sich zudem Sorgen um die 500 Geschäfte von Fachhändlern, die in Deutschland Zigarren und Zigarillos verkaufen. "Irgendwann ist preislich der Kipp-Punkt erreicht: Die Ware wird so teuer, dass die Nachfrage rapide einbricht und unsere Branche nach unten gerissen wird."/wdw/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 49,11 auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,90GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 57,00GBP was eine Bandbreite von -26,65 %/+16,14 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zigarren und Zigarillos könnten viel teurer werden Wer Zigarren oder Zigarillos kauft, muss ab Januar womöglich deutlich mehr zahlen als bislang. Sollte ein Vorhaben der Koalitionsfraktionen im Bundestag umgesetzt werden, würden erheblich mehr Steuern anfallen, sagte der Geschäftsführer des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     