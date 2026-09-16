Bessent will Chinas Vizepremier treffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor dem Besuch des chinesischen Staatschefs in Washington will US-Finanzminister Scott Bessent am Wochenende Chinas Vizepremier He Lifeng treffen. Das kündigte er bei einer Anhörung im Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses an. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird am 24. September zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington erwartet. Eine offizielle Bestätigung des Termins aus Peking steht noch aus und erfolgt in solchen Fällen meist sehr kurzfristig.

Mit China habe es bereits "sehr gute vertrauliche Gespräche" gegeben, sagte Bessent. Er freue sich darauf, diese am Wochenende mit He fortzusetzen.