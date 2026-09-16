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    US-Regierung rät von Reisen nach Saudi-Arabien ab

    Für Sie zusammengefasst
    • USA raten von Reisen nach Saudi-Arabien ab
    • Grund sind Drohnen- und Raketenangriffe Irans
    • An der jemenitischen Grenze gilt Reisewarnung
    US-Regierung rät von Reisen nach Saudi-Arabien ab
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON/RIAD (dpa-AFX) - Die US-Regierung rät ihren Staatsbürgern von Reisen nach Saudi-Arabien ab. Mögliche Reisepläne sollten überprüft werden, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Grund sei das "Risiko von Angriffen iranischer Drohnen und Raketen" auf amerikanische Einrichtungen in dem verbündeten Königreich, bewaffnete Konflikte sowie die Gefahr von Terroranschlägen. Damit galt für das ganze Land die zweithöchste Warnstufe.

    Für Gebiete nahe der jemenitischen Grenze gelte die höchste Warnstufe, also eine Reisewarnung, hieß es. Hintergrund sind die jüngsten Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz aus dem Nachbarland.

    Die Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und greift Ziele der schiitischen Miliz an./ln/DP/zb






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