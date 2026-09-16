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    ADAC

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    Mehr Staus als vor einem Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • 128.849 Staus bedeuteten acht Prozent mehr als 2025
    • Die Staulänge stieg um vier Prozent auf 217.727 km
    • Die gesamte Staudauer stieg auf 124.262 Stunden
    ADAC - Mehr Staus als vor einem Jahr
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ungeachtet der hohen Spritpreise haben in der Sommerreisezeit noch mehr Autofahrer stundenlang in Staus auf Autobahnen und Fernstraßen verbracht als im Vorjahr. Über den gesamten Ferienzeitraum zählte der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) 128.849 Staus - ein Anstieg um gut acht Prozent gegenüber der Sommerferienzeit 2025.

    Die Staulänge habe sich um rund vier Prozent auf 217.727 Kilometer erhöht, teilte der ADAC in München mit. Die gesamte Staudauer habe jedoch nur um lediglich 1 Prozent auf etwa 124.262 Stunden zugenommen. Damit habe es in diesem Sommer zwar mehr Staus gegeben, diese waren im Durchschnitt aber kürzer als 2025.

    Ferienstart in NRW war Spitzenreiter

    Die meisten Staus wurden am Wochenende vom 17. bis 19. Juli, dem Ferienstart im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, registriert. In diesem Zeitraum wurden 4.324 Staus gezählt.

    Haupt-Stautag blieb auch im Jahr 2026 der Freitag, wenn Berufspendler, Wochenendausflügler und Urlauber gleichzeitig auf der Straße sind. Dagegen wurden an den früher als Hauptreisetagen bekannten Samstagen und Sonntagen nur die Hälfte der Staus gesichtet.

    Baustellen als Hauptursache

    Ursache für viele Staus waren auch im Jahr 2026 besonders die Baustellen. Im Durchschnitt gab es während des Ferienzeitraums laut ADA 1020 Autobahnbaustellen./dm/DP/zb







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