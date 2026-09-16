Momentus Technologies führt KI-Plattform MomentusMAX für Veranstaltungsorte ein und macht MAX for Sales allgemein verfügbar

AUSTIN, Texas, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Momentus Technologies, der weltweit führende Anbieter im Bereich Veranstaltungsort- und Eventmanagement, der weltweit mehr als 4000 Veranstaltungsorte unterstützt, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von MAX for Sales bekannt, einem KI-nativen CRM für Umsatzsteuerung und -automatisierung. Mit dieser Veröffentlichung wird MomentusMAX eingeführt, die neue Plattform, die eine wachsende Palette KI-Produkte bündeln wird, mit MAX for Sales als neuestem Angebot.

Die neue Plattform bündelt die wachsende Familie der KI-Produkte von Momentus; die neueste Version automatisiert Lead-Bewertung, Entscheidungen zur Terminplanung und Angebotserstellung für Vertriebsteams von Veranstaltungsorten.

Vertriebsteams von Veranstaltungsorten verbringen bis zu 70 % ihrer Arbeitswoche mit Verwaltungsaufgaben statt mit dem Verkauf; sie sortieren Leads manuell vor, prüfen die Kalender mehrerer Räumlichkeiten und erstellen für jede Anfrage Angebote von Grund auf neu. Die Kosten für diesen Verwaltungsaufwand summieren sich schnell: Bis zu 50 % der RFPs gehen an den ersten Veranstaltungsort, der antwortet, und branchenweit bleibt fast die Hälfte aller verfügbaren Veranstaltungstage ungebucht.

MAX for Sales arbeitet innerhalb der Momentus-Plattform eng mit dem bestehenden Vertriebsteam eines Veranstaltungsortes zusammen, um diese Aufgaben zu optimieren. Das System basiert auf drei Kernmodulen:

Lead Engine – erfasst, dedupliziert und bewertet jede eingehende Anfrage automatisch, sodass die Vertriebsmitarbeiter zuerst die vielversprechendsten Verkaufschancen sehen und nicht die lautesten.





Calendar Engine – löst Buchungskonflikte und empfiehlt anhand realer Umsatzdaten statt nach Bauchgefühl die wertvollste vorläufige Reservierung.





Revenue Engine – erstellt vollständige Angebote mit Upsells und prognostizierter Marge und beschränkt sich nicht nur auf den Raum.

Von der Anfrage bis zum Angebot übernimmt MAX for Sales die administrativen Aufgaben, sodass sich die Vertriebsteams darauf konzentrieren können, bei jeder Empfehlung die endgültige Entscheidung zu treffen.

„Eine allgemeine KI kennt weder Ihren Veranstaltungsort noch Ihre Räumlichkeiten oder Ihre Kunden. Genau diese Lücke ist der Grund dafür, dass sie im täglichen Vertriebsalltag von Veranstaltungsorten bislang keinen echten Mehrwert gebracht hat", sagte Alex Griffis, Produktleiter bei Momentus Technologies. „Wir haben MAX for Sales als Kontextschicht auf Basis der eigenen Daten eines Veranstaltungsortes entwickelt, sodass es tatsächlich dessen Geschäft versteht und nicht nur das Geschäft im Allgemeinen."