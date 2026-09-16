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    DAX-FLASH

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    Leichte Kursgewinne vor US-Zinsentscheid

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte vor dem US-Zinsentscheid leicht zulegen
    • Wall Street und Asien liefern freundliche Vorgaben
    • Fed im Fokus wegen hoher Inflationserwartungen
    DAX-FLASH - Leichte Kursgewinne vor US-Zinsentscheid
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem US-Zinsentscheid am Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen starten. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.445 Punkte. Der deutsche Leitindex würde sich damit weiter über der mittel- bis langfristig relevanten 100-Tage-Linie behaupten.

    Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden am Dienstag im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu. Stützend wirken geringfügig rückläufige Ölpreise - wenn auch ohne wirkliche Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten.

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    Die US-Notenbank Fed steht im Fokus, nachdem die Kerninflation in der vergangenen Woche höher als erwartet ausfiel und die Sorgen um die Staatshaushalte die Erwartungen verstärkten, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik straffen wird. Laut der NordLB kann eine Wahrscheinlichkeit von über 94 Prozent aus den gehandelten Futures abgelesen werden.

    "Ob Kevin Warsh unbehelligt oder mit verbalen Blessuren vom Weißen Haus aus der Pressekonferenz heraustreten wird, das ist die eigentlich spannende Frage", heißt es weiter im Kommentar der Landesbank. Denn US-Präsident Donald Trump setzt sich schon lange für Leitzinssenkungen ein./tih/jha/





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