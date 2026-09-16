🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die NOVVA Group sichert sich ein bahnbrechendes Portfolio an erneuerbaren Energien mit einer Leistung von 3,17 GW von ABO Energy zur Stromversorgung der globalen KI-Infrastruktur

    PARIS, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Die NOVVA Group („Novva"), eine integrierte Plattform für industrielle und finanzielle KI-Infrastruktur – spezialisiert auf Rechenzentren (IDCs), erschlossene Grundstücke, erschlossene Gebäudehüllen („Powered Shells") sowie Infrastruktur für erneuerbare Energien –, gab heute in Paris den Abschluss einer verbindlichen Rahmenvereinbarung zum Erwerb eines wegweisenden Portfolios für erneuerbare Energien mit einer Leistung von 3,17 GW in Argentinien vom deutschen Projektentwickler ABO Energy bekannt.

    Steven Liu, Founder and CEO of Novva (right), and Dr. Karsten Schlageter, Managing Director of ABO Energy (left), at the signing ceremony of the 3.17 GW renewable energy agreement in Paris.

    Die von Steven Liu, Gründer und CEO von Novva, und Dr. Karsten Schlageter, Geschäftsführer von ABO Energy, unterzeichnete Vereinbarung baut auf dem erfolgreichen Erwerb von drei Solarprojekten in Kolumbien von ABO Energy zu Beginn dieses Jahres auf. Zusammen mit den laufenden Entwicklungen in den Schwellenländern stärkt diese Transaktion die globale Energiebasis von Novva erheblich und beschleunigt die Expansion des Unternehmens in Lateinamerika.

    Als Energie-Investmentbank für das KI-Zeitalter integriert Novva Entwicklung, Finanzierung und durchgängige Umsetzung, um weltweit bankfähige, gebündelte saubere Energie für Rechenzentren der nächsten Generation, „Powered Land" und „Powered Shells" bereitzustellen.

    „Die Sicherung dieses 3,17-GW-Portfolios markiert einen entscheidenden Sprung in unserer lateinamerikanischen Pipeline", sagte Steven Liu, Gründer und CEO von Novva. „Diese bevorstehende Akquisition katapultiert Novva in die Spitzenklasse der regionalen Plattformen für erneuerbare Energien und etabliert uns als einen der am schnellsten wachsenden Infrastrukturakteure, die das KI-Zeitalter vorantreiben. Da der Bedarf an Rechenleistung den globalen Energiebedarf neu gestaltet, bietet der Aufbau hochwertiger Wind- und Solaranlagen in großem Maßstab die Sicherheit und Finanzierbarkeit, die die KI-Wirtschaft erfordert."

    „Die bevorstehende Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, uns auf Kernmärkte zu konzentrieren, und wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Novva fortzusetzen", erklärte Dr Karsten Schlageter.

    –ENDE–

    Informationen zu Novva

    Novva (NOVVA Group Pte. Ltd.) ist eine Investitions- und Entwicklungsplattform für IDCs, IDC-Strominfrastruktur und erneuerbare Energien – sie bietet eine durchgängige, schlüsselfertige Abwicklung über Entwicklung, Finanzierung, Bau und Betrieb hinweg. Novva ist in Singapur registriert und in Europa, Lateinamerika, Südostasien und Zentralasien tätig.
    www.novvaglobal.com

    Informationen zu ABO Energy

    ABO Energy ist ein weltweit anerkannter Entwickler und Bauunternehmer von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien mit Hauptsitz in Wiesbaden, Deutschland. Das Unternehmen ist auf Wind-, Solar- und Speichertechnologien spezialisiert und betreut den gesamten Prozess von der Standortprüfung und Genehmigungsbeschaffung bis hin zur technischen Planung, Finanzierung und dem langfristigen Betriebsmanagement.
    www.aboenergy.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-novva-group-sichert-sich-ein-bahnbrechendes-portfolio-an-erneuerbaren-energien-mit-einer-leistung-von-3-17-gw-von-abo-energy-zur-stromversorgung-der-globalen-ki-infrastruktur-302880121.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die NOVVA Group sichert sich ein bahnbrechendes Portfolio an erneuerbaren Energien mit einer Leistung von 3,17 GW von ABO Energy zur Stromversorgung der globalen KI-Infrastruktur PARIS, 16. September 2026 /PRNewswire/ - Die NOVVA Group („Novva"), eine integrierte Plattform für industrielle und finanzielle KI-Infrastruktur – spezialisiert auf Rechenzentren (IDCs), erschlossene Grundstücke, erschlossene Gebäudehüllen („Powered …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     